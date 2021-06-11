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Убивает рак и холестерин: этот мощный растительный белок снижает еще и риск сердечного приступа

11 июня 2021, 20:24

Ацтеки использовали спирулину для лечения различных заболеваний.

Спирулина
Спирулина также увеличивает уровень оксида азота в организме, позволяя кровеносным сосудам расслабиться./ Pixabay

Существует не так много продуктов, которые увеличивают излишек пользы для здоровья, включая риск рака, сердечных заболеваний и диабета. Однако суперпродукт оказывается одним из них.

Спирулина, возможно, не является тем словом во многих устах, но если посмотреть на ее широкий спектр преимуществ для здоровья, так и должно быть.

Убивая раковые клетки, снижая уровень холестерина, снижая риск сердечного приступа и даже помогая с болезнью Паркинсона, спирулина может быть ответом на повышение продолжительности жизни, пишет Express.co.uk.

Спирулина - это сине-зеленые водоросли, которые считаются одной из древнейших форм жизни на Земле. Фикоцианин - это пигмент, который придает спирулине необычный цвет и помогает уменьшить воспаление в организме.

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Считается, что этот процесс помогает блокировать рост раковой опухоли и убивать раковые клетки.

Ацтеки использовали спирулину для лечения различных заболеваний.

Современные исследования подтверждают многие из предполагаемых преимуществ приема спирулины и продолжают изучать ее потенциал для лечения проблем со здоровьем и ее способность увеличивать продолжительность жизни.

Спирулина является мощным источником питательных веществ и содержит мощный растительный белок, известный как фикоцианин.

Исследования показывают, что она может иметь антиоксидантные, обезболивающие, противовоспалительные и защитные свойства мозга.

Она также содержит магний, который является минералом, который поддерживает нормальные повседневные функции, такие как здоровье мышц и здоровье сердца.

Исследования также показали, что белок спирулины может снизить уровень холестерина, тем самым снижая риск сердечных заболеваний, инсульта и уменьшая образование тромбов.

Помощь при болезни Паркинсона

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, изучали добавление спирулины для увеличения продолжительности жизни.

В исследовании отмечается: "Спирулина - это сине-зеленая водоросль, потребляемая людьми и другими животными из-за ее пищевой ценности и фармакологических свойств.

"Помимо высокого содержания белка, она также содержит высокие уровни антиоксидантных и противовоспалительных соединений, таких как каротиноиды, β-каротин, фикоцианин и фикоцианобилин, что указывает на ее возможную фармакотерапевтическую полезность.

Исследование показало, что антиоксидантные свойства спирулины могут быть использованы в качестве пищевой добавки для улучшения продолжительности жизни и двигательного поведения при болезни Паркинсона.

В другом исследовании было проанализировано добавление спирулины к концентрации липидов и глюкозы в плазме на массу тела и кровяное давление.

Исследование показало, что добавка спирулины значительно снижает уровень глюкозы в крови натощак.

Высокий уровень сахара в крови натощак является распространенной проблемой у людей с диабетом 1 и 2 типа, что позволяет предположить, что добавки со спирулиной могут помочь людям контролировать диабет.

Триглицериды - это вредные жиры в крови человека, которые могут привести к затвердению артерий, повышая вероятность панкреатита, диабета и сердечных заболеваний.

Белок растительного происхождения фикоцианин, содержащийся в спирулине, снижает уровень триглицеридов.

Спирулина также увеличивает уровень оксида азота в организме, позволяя кровеносным сосудам расслабиться.

Это, в свою очередь, снижает кровяное давление, следовательно, снижает риск сердечного приступа.

здоровье
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