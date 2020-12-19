Как злоупотребление гаджетами влияет на здоровье - ответ ученых

Как злоупотребление гаджетами влияет на здоровье/ ТСН

Список травм и повреждений организма, которые случаются у людей, злоупотребляющих работой с гаджетами, постоянно растет.

Портал Рубежи здоровья опросил экспертов и те составили топ-3 самый распространенных повреждений. Их исследователи смогли связать с использованием мобильных устройств.

№1. Локоть сотового телефона

Длительное удержание мобильного телефона возле уха может вызвать дискомфорт, боль и покалывание в предплечье и кисти. Это заболевание, получившее название "локоть сотового телефона". Оно вызывается трением кости плеча о локтевой нерв. Это один из главных нервов руки и тот самый нерв, который находится на локте и очень чувствителен при ударе.

№2. Текстовый коготь

Боль в большом пальце и запястье, связанная с использованием смартфона. Это регулярное деформационное повреждение вызвано постоянным сгибанием и небольшими повторяющимися движениями большого пальца по экрану.

№3. Ухудшение осанки

Длительное пользование смартфоном меняет положение головы. Это приводит к боли в шее и ухудшению осанки. Но больше медиков беспокоит факт того, что постоянное сидение с гаджетами влияет на функцию легких, уменьшая объем воздуха, который возможно выдохнуть за один раз. Со временем эти изменения способны снизить дыхательную функцию, уменьшить количество воздуха, которое люди могут вдохнуть и выдохнуть, а также увеличить частоту сердечных сокращений (чтобы обеспечить организму весь необходимый ему кислород).

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