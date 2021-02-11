Какая пища вреднее всего для сердца и сосудов - ответ кардиологов

Список пищи, которая наносит вред сердечно-сосудистой системе, весьма велик. Но есть еда, вредящая сердцу и сосудам очень-очень сильно и заметно.
Есть определенный и достаточно немалый перечень пищи, который увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Специализированное кардиологическое издание Heart опросило медиков и те еще раз уточнили ‒ сильнее всего по сердцу и сосудам бьет жареная пища.
Люди, которые регулярно употребляют жареную пищу, имеют на 28% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. У 22% есть опасность ранней ишемической болезни сердца и на 37% — риск острой сердечной недостаточности.
Каждое дополнительное увеличение объема жареной пищи на 114 граммов в неделю повышает риск инфарктов и инсультов на 3%, других заболеваний сердца — на 2%, а вероятность сердечной недостаточности — на 12%.
По словам медиков, когда пища проходит через жарку, она поглощает часть жира из масла, из-за чего в ней увеличивается общее количество калорий. Кроме того, блюда, подаваемые в ресторанах и кафе часто содержат трансжиры, изготовленные промышленным способом. А во время такого приготовления в жидкие растительные масла обычно добавляют водород ‒ чтобы сделать их более твердыми.
Читайте такжеЧистка сосудов: как избавиться от опасного налета?
Напомним, ранее сообщалось:
- Диетолог Светлана Фус предупредила, что нельзя пить очень много зеленого чая.
- По ее словам, в случае злоупотребления зеленым чаем организм может получить слишком много дубильных веществ (танинов). Что, в свою очередь, вызовет нарушение баланса железа.