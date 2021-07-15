Какая польза для организма от крыжовника: пять впечатляющих преимуществ

Вот 5 причин, по которым крыжовник - отличное дополнение к здоровому питанию.
Крыжовник - это небольшие питательные фрукты, которые приносят много пользы для здоровья.
Наиболее распространены европейские и американские сорта - Ribes uva-crispa и Ribes hirtellum соответственно. Оба они близки к черной, красной и белой смородине, пишет Healthline.
Плоды куста крыжовника маленькие, весом около 3-6 граммов каждый. Они различаются по цвету и могут быть зелеными, желто-белыми, розовыми, красными или темно-фиолетовыми. Их вкус варьируется от терпкого до сладкого.
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Вот 5 причин, по которым крыжовник - отличное дополнение к здоровому питанию.
1. Очень питательный
Крыжовник низкокалорийный и жирный, но богат питательными веществами.
Всего в 1 стакане (150 граммах) крыжовника содержится:
- Калорийность: 66
- Белки: 1 грамм
- Жир: менее 1 грамма
- Углеводы: 15 г
- Клетчатка: 7 грамм
- Витамин C: 46% дневной нормы (DV)
- Витамин B5: 9% дневной нормы
- Витамин B6: 7% дневной нормы
- Медь: 12% дневной нормы
- Марганец: 9% дневной нормы
- Калий: 6% дневной нормы
Витамин С - мощный антиоксидант, жизненно важный для вашей нервной системы, иммунной системы и кожи. Витамин B5 необходим для создания жирных кислот, в то время как витамин B6, который необходим для функционирования многих ферментов и клеток в вашем организме, помогает преобразовывать пищу в энергию.
Медь важна для вашего сердца, кровеносных сосудов, иммунной системы и мозга. Между тем, марганец поддерживает метаболизм, формирование костей, воспроизводство и иммунный ответ, тогда как калий необходим для нормального функционирования клеток.
2. С высоким содержанием клетчатки и низким содержанием калорий
В крыжовнике много клетчатки, но мало энергии, а это значит, что вы можете съесть приличную порцию, не потребляя слишком много калорий.
Фактически, употребление 1 чашки (150 граммов) крыжовника составляет чуть более 3% от общей дневной потребности человека в калориях, что делает его питательной и низкокалорийной закуской.
Кроме того, исследования показывают, что употребление ягод может помочь сбросить вес и помочь вам съесть меньше калорий в целом.
Например, одно небольшое исследование показало, что те, кто ел ягоды в качестве закуски, потребляли на 130 калорий меньше во время следующего приема пищи по сравнению с теми, кто ел такое же количество калорий из сладостей.
Кроме того, крыжовник - отличный источник растворимых и нерастворимых пищевых волокон.
Одна чашка (150 граммов) крыжовника обеспечивает 26% дневной нормы клетчатки, что делает его отличным способом увеличить потребление.
Нерастворимая клетчатка помогает увеличить объем стула и улучшает консистенцию, тогда как растворимая клетчатка помогает замедлить движение пищи в кишечнике, что может уменьшить чувство голода и усилить чувство сытости.
Кроме того, пищевые волокна из фруктов могут помочь контролировать уровень сахара в крови и снизить кровяное давление, холестерин и риск хронических состояний, включая некоторые виды рака, болезни сердца, диабет 2 типа и ожирение.
3. Богат антиоксидантами
Антиоксиданты - это соединения, которые помогают бороться с действием свободных радикалов. Это реактивные молекулы, которые вызывают повреждение клеток и приводят к процессу, известному как окислительный стресс. Окислительный стресс связан со многими заболеваниями и преждевременным старением.
Считается, что диета, богатая антиоксидантами, снижает риск некоторых видов рака, болезней сердца, диабета 2 типа, старения и защищает ваш мозг от дегенеративных заболеваний.
Крыжовник - отличный источник антиоксидантов, включая витамин С, небольшое количество витамина Е и фитонутриенты.
Растения производят фитонутриенты для поддержания здоровья и защиты от солнечных лучей и насекомых.
Некоторые из фитонутриентов в крыжовнике включают:
Флавонолы. Они связаны со здоровьем сердца и могут снижать вероятность инсульта, бороться с раком и оказывать противовирусное действие. Основными видами крыжовника являются кверцетин, мирицетин, кемпферол и изорамнетин.
Антоцианы. Эти соединения представляют собой цветные пигменты во фруктах, и они связаны со здоровьем глаз и мочевыводящих путей, улучшением памяти, здоровым старением и снижением риска некоторых видов рака.
Ароматические кислоты. В крыжовнике это кофейная, хлорогеновая, кумаровая, гидроксибензойная и эллаговая кислоты.Органические кислоты. Они ответственны за терпкий вкус фруктов и могут снизить риск инсульта и болезни Альцгеймера.
4. Может помочь контролировать уровень сахара в крови
Высокий уровень сахара в крови связан с диабетом 2 типа, сердечными заболеваниями, инсультом, деменцией и многими другими заболеваниями.
Крыжовник обладает рядом свойств, которые могут способствовать кровотечению.
Во-первых, они богаты клетчаткой, которая замедляет всасывание сахара в кровоток, предотвращая скачки уровня сахара в крови.
Кроме того, исследования в пробирках показывают, что экстракт крыжовника является ингибитором альфа-глюкозидазы. Это означает, что он связывается со специальными ферментами в тонком кишечнике, не позволяя им перемещать сахар из кишечника в кровоток.
Наконец, крыжовник содержит хлорогеновую кислоту, которая может замедлить всасывание углеводов и помочь снизить уровень сахара в крови после крахмалистой еды.
Однако, несмотря на многообещающие результаты, необходимы дополнительные исследования влияния крыжовника на уровень сахара в крови.
5. Может защитить ваш мозг
Некоторые дегенеративные заболевания головного мозга связаны с избытком железа в клетках.
Слишком высокий уровень железа может стимулировать образование свободных радикалов - молекул, которые повреждают ваши клетки. Клетки вашего мозга особенно богаты железом, что делает их более уязвимыми для повреждений.
Крыжовник - естественный источник органических кислот, содержащий 11–14 мг лимонной кислоты в 100 мг фруктов. Лимонная кислота блокирует накопление железа в клетках и, как было обнаружено, снижает риск таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и инсульт, при регулярном потреблении.
Также считается, что антиоксиданты и фитонутриенты в крыжовнике помогают при возрастных заболеваниях мозга и снижают риск инсульта. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования.