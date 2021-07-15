Какая польза для организма от крыжовника: пять впечатляющих преимуществ

Крыжовник низкокалорийный и жирный, но богат питательными веществами/Pixabay

Крыжовник - это небольшие питательные фрукты, которые приносят много пользы для здоровья.

Наиболее распространены европейские и американские сорта - Ribes uva-crispa и Ribes hirtellum соответственно. Оба они близки к черной, красной и белой смородине, пишет Healthline.

Плоды куста крыжовника маленькие, весом около 3-6 граммов каждый. Они различаются по цвету и могут быть зелеными, желто-белыми, розовыми, красными или темно-фиолетовыми. Их вкус варьируется от терпкого до сладкого.

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Вот 5 причин, по которым крыжовник - отличное дополнение к здоровому питанию.

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1. Очень питательный

Крыжовник низкокалорийный и жирный, но богат питательными веществами.

Всего в 1 стакане (150 граммах) крыжовника содержится:

Калорийность: 66

Белки: 1 грамм

Жир: менее 1 грамма

Углеводы: 15 г

Клетчатка: 7 грамм

Витамин C: 46% дневной нормы (DV)

Витамин B5: 9% дневной нормы

Витамин B6: 7% дневной нормы

Медь: 12% дневной нормы

Марганец: 9% дневной нормы

Калий: 6% дневной нормы

Витамин С - мощный антиоксидант, жизненно важный для вашей нервной системы, иммунной системы и кожи. Витамин B5 необходим для создания жирных кислот, в то время как витамин B6, который необходим для функционирования многих ферментов и клеток в вашем организме, помогает преобразовывать пищу в энергию.

Медь важна для вашего сердца, кровеносных сосудов, иммунной системы и мозга. Между тем, марганец поддерживает метаболизм, формирование костей, воспроизводство и иммунный ответ, тогда как калий необходим для нормального функционирования клеток.

2. С высоким содержанием клетчатки и низким содержанием калорий

В крыжовнике много клетчатки, но мало энергии, а это значит, что вы можете съесть приличную порцию, не потребляя слишком много калорий.

Фактически, употребление 1 чашки (150 граммов) крыжовника составляет чуть более 3% от общей дневной потребности человека в калориях, что делает его питательной и низкокалорийной закуской.

Кроме того, исследования показывают, что употребление ягод может помочь сбросить вес и помочь вам съесть меньше калорий в целом.

Например, одно небольшое исследование показало, что те, кто ел ягоды в качестве закуски, потребляли на 130 калорий меньше во время следующего приема пищи по сравнению с теми, кто ел такое же количество калорий из сладостей.

Кроме того, крыжовник - отличный источник растворимых и нерастворимых пищевых волокон.

Одна чашка (150 граммов) крыжовника обеспечивает 26% дневной нормы клетчатки, что делает его отличным способом увеличить потребление.

Нерастворимая клетчатка помогает увеличить объем стула и улучшает консистенцию, тогда как растворимая клетчатка помогает замедлить движение пищи в кишечнике, что может уменьшить чувство голода и усилить чувство сытости.

Кроме того, пищевые волокна из фруктов могут помочь контролировать уровень сахара в крови и снизить кровяное давление, холестерин и риск хронических состояний, включая некоторые виды рака, болезни сердца, диабет 2 типа и ожирение.

3. Богат антиоксидантами

Антиоксиданты - это соединения, которые помогают бороться с действием свободных радикалов. Это реактивные молекулы, которые вызывают повреждение клеток и приводят к процессу, известному как окислительный стресс. Окислительный стресс связан со многими заболеваниями и преждевременным старением.

Считается, что диета, богатая антиоксидантами, снижает риск некоторых видов рака, болезней сердца, диабета 2 типа, старения и защищает ваш мозг от дегенеративных заболеваний.

Крыжовник - отличный источник антиоксидантов, включая витамин С, небольшое количество витамина Е и фитонутриенты.

Растения производят фитонутриенты для поддержания здоровья и защиты от солнечных лучей и насекомых.

Некоторые из фитонутриентов в крыжовнике включают:

Флавонолы. Они связаны со здоровьем сердца и могут снижать вероятность инсульта, бороться с раком и оказывать противовирусное действие. Основными видами крыжовника являются кверцетин, мирицетин, кемпферол и изорамнетин.

Антоцианы. Эти соединения представляют собой цветные пигменты во фруктах, и они связаны со здоровьем глаз и мочевыводящих путей, улучшением памяти, здоровым старением и снижением риска некоторых видов рака.

Ароматические кислоты. В крыжовнике это кофейная, хлорогеновая, кумаровая, гидроксибензойная и эллаговая кислоты.Органические кислоты. Они ответственны за терпкий вкус фруктов и могут снизить риск инсульта и болезни Альцгеймера.

4. Может помочь контролировать уровень сахара в крови

Высокий уровень сахара в крови связан с диабетом 2 типа, сердечными заболеваниями, инсультом, деменцией и многими другими заболеваниями.

Крыжовник обладает рядом свойств, которые могут способствовать кровотечению.

Во-первых, они богаты клетчаткой, которая замедляет всасывание сахара в кровоток, предотвращая скачки уровня сахара в крови.

Кроме того, исследования в пробирках показывают, что экстракт крыжовника является ингибитором альфа-глюкозидазы. Это означает, что он связывается со специальными ферментами в тонком кишечнике, не позволяя им перемещать сахар из кишечника в кровоток.

Наконец, крыжовник содержит хлорогеновую кислоту, которая может замедлить всасывание углеводов и помочь снизить уровень сахара в крови после крахмалистой еды.

Однако, несмотря на многообещающие результаты, необходимы дополнительные исследования влияния крыжовника на уровень сахара в крови.

5. Может защитить ваш мозг

Некоторые дегенеративные заболевания головного мозга связаны с избытком железа в клетках.

Слишком высокий уровень железа может стимулировать образование свободных радикалов - молекул, которые повреждают ваши клетки. Клетки вашего мозга особенно богаты железом, что делает их более уязвимыми для повреждений.

Крыжовник - естественный источник органических кислот, содержащий 11–14 мг лимонной кислоты в 100 мг фруктов. Лимонная кислота блокирует накопление железа в клетках и, как было обнаружено, снижает риск таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и инсульт, при регулярном потреблении.

Также считается, что антиоксиданты и фитонутриенты в крыжовнике помогают при возрастных заболеваниях мозга и снижают риск инсульта. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования.