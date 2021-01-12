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Какая популярная добавка к чаю хорошо сжигает холестерин - ответ ученых

12 января 2021, 04:50
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Ученые отыскали новый способ борьбы с образованием холестериновых бляшек.

Чай
Какая популярная добавка к чаю хорошо сжигает холестерин / УНИАН

Химические соединения, которые входят в состав бергамота (мегапопулярной добавки к чаю), способны эффективно бороться и с холестериновыми бляшками, и с раковыми клетками. Как сообщает портал Bioenergetics, к такому выводу пришла международная группа ученых из Университета Калабрии и Университета Солфорда.

Причем, по данным исследователей, соединения брутиердин и мелитидин, которых много в бергамоте, практически не способны причинить вред здоровым клеткам тела.

Эти вещества не только показали эффективность в ингибировании ферментов холестерина, но и смогли остановить деление раковых стволовых клеток, вызвав, в конечном итоге, их распад.

По мнению ученых, механизм, лежащий в основе способности соединений убивать рак, аналогичен отключению "машинного отделения раковых клеток".

"Эта комбинация – то, что мы называем BMF, нацелена на митохондрии, которые фактически являются машинным отделением раковых клеток, отрезая способность раковой клетки генерировать энергию, поэтому она умирает. По лученные нами результаты могут помочь при создании новых лекарств, способных противостоять как развитию онкологии, так и сердечно-сосудистым заболеваниям", – заявил один из руководителей проекта, доктор Марко Фиорилло.

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Напомним, ранее сообщалось:

онкология чай холестерин зеленый чай
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