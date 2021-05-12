Какая связь между сексом и человеческим долголетием - ответ ученых

Какая связь между сексом и человеческим долголетием / flickr.com/tony cliffton

Ученые из Иллинойского Университета в Чикаго (США) нашли связь между долголетием мужчин и временем, которые они тратят на секс. Об этом сообщает портал Московский комсомолец.

Согласно их исследованию, интим с утра больше полезен для здоровья. Специалисты провели опрос среди 2600 мужчин в возрасте от 65 до 87 лет и пришли к выводу, что большинство из них, кто занимается сексом не менее пяти раз в месяц, занимаются сексом утром.

Причем 97% из них — мужчины в возрасте от 80 до 87 лет. Физиологи объясняют это тем, что утренний секс больше полезен для общего состояния мужского здоровья, поскольку предотвращает головные боли, нормализует артериальное давление, а также предупреждает сердечно-сосудистые заболевания и защищает от неврозов.

По мнению психолога и сексолога Олега Шевченко, такие полезные свойства секса присущи любому времени суток, однако утром они эффективнее, поскольку эффект от половой близости сопоставим с пользой от утренней гимнастики. В то время как вечерняя зарядка для пожилых людей может быть вредной и опасной.

Кроме того, у мужчин уровень тестостерона выше именно в начале дня, а затем постепенно снижается. Вместе с тем, говори Шевченко, утренний секс полезен лишь после полноценного сна.

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