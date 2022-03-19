Какие 5 продуктов должны быть в каждом доме, чтобы выжить во время войны

В условиях военного положения важно позаботиться о том, чтобы в доме был запас пищи, которого хватит для выживания. Какие именно продукты следует приобрести и как делать запасы не под влиянием паники, рассказала врач-диетолог Анна Пархоменко в Instagram.

"Продумайте список продуктов, чтобы не потратить слишком много денег и купить продукты, на которых действительно можно продержаться даже в экстремальных условиях", - отметила эксперт.

Анна Пархоменко отметила, что список составлен с учетом идеальных условий. К сожалению, во многих областях Украины полки в супермаркетах стремительно пустеют.

Если указанных продуктов нет, действуйте с учетом ситуации с продуктами в вашем городе.

Какие продукты должны быть в каждом доме во время войны

Крупы. Три-четыре вида круп по 1 кг. Среди самых полезных и питательных – овсянка (не хлопья), перловка, гречка и пшено. В кукурузной, манной крупе, шлифованном рисе и ячневой крупе полезных микроэлементов меньше. Выбирайте каши, которые можно готовить на воде, так как молока может не быть.

Макароны – 1-2 кг;

Вермишель и супы быстрого приготовления (10-20 порций);

Картофель – до 5 кг. Диетолог советует концентрироваться на крупе и макаронах. Картофель портится быстрее.

Орехи – два вида по 1 кг. Диетолог отмечает, что в миндале и грецком орехе меньше омега-6, который может вызвать воспаление.

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