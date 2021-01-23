Какие болезни можно лечить с помощью секса - ответ ученых

Какие болезни можно лечить с помощью секса / Delfi

Секс положительно влияет на состояние здоровья. И, в определенных случаях, занятия интимом могут заменить поход в спортзал. Об этом заявили сотрудники научной лаборатории Университета штата Пенсильвания.

Секс способствуют усиленной работе желез внутренней секреции и помогает ускорить обмен веществ. Еще интим помогает в лечении некоторых болезней:

Атеросклероз

Во время оргазма давление может повыситься из стандартных 100-120 до 220 миллиметров ртутного столба. Пульс учащается с 60-80 до 100, а то и 180 ударов в минуту. Частота дыхания возрастает вдвое-втрое. Такая горизонтальная гимнастика, выполняемая 2-3 раза в неделю, снижает у мужчин вероятность инфаркта как минимум вдвое.

Респираторные заболевания

Секс способствует повышению уровня гормона DHEA. Это вещество вырабатывается железами и помогает иммунитету бороться с бактериями и вирусами. Во время секса выработки DHEA увеличивается впятеро. То есть иммунная система человека получает отличную помощь для противостояния гриппа и других неприятных респираторных заболеваний.

Депрессия

Во время занятий любовью организм почти непрерывно производит серотонин. Этот гормон отвечает за чувство удовольствия, радости и нежности. А во время оргазма человек получает большую дозу эндорфина, который недаром называют "гормоном счастья". Эндорфинно-серотонинна смесь в крови - отличное средство борьбы с депрессией и прогнать тоску с переживаниями.

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