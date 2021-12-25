УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Какие лекарства нельзя употреблять с алкоголем: ответ врачей

25 декабря 2021, 02:38

Эти препараты должны выписываться врачем, а медик в свою очередь, должен рассказать пациенту, как их принимать.

лекарство
Какие лекарства нельзя сочетать с алкоголем / Фото: dermalatlas.ru

Есть определенные лекарства, которые не при каких обстоятельствах нельзя сочетать с алкогольными напитками. Эти препараты должны выписываться врачем, а медик в свою очередь, должен рассказать пациенту, как их принимать и с чем их смешивать недопустимо, пишет РБК-Украина.

Со спиртным нельзя сочетать следующие препараты:

Антибиотики

При взаимодействии с этанолом (спиртом) антибиотики могут вызвать расстройство ЖКТ, жар, тошноту, озноб и падение кровяного давления.

Успокоительные и снотворные

Успокоительные и снотворные в сочетании с горячительными напитками усиливают действие препарата и может привести к потере концентрации, сонливости, заторможенности и даже обмороку.

Спазмолитики

Спазмолитики, например, спазмалгон нельзя сочетать с алкоголем.

Реклама

Антикоагулянты

Также алкоголь имеет свойство усиливать действие антиагрегантов и антикоагулянтов, которые применяются в лечении сосудистых заболеваний (аспирин, дикумарин, синкумар, фенилин и другие).

Когда можно пить таблетки после алкоголя?

Если вы пили спиртные напитки, то принимать любой лекарственный препарат можно не ранее чем через двое суток. Также, после лечения любого заболевания должно пройти минимум 7 дней, прежде чем вы сможете немного выпить. За это время лекарство выведется из крови, и организм восстановится.

Читайте также:

viber
лекарства алкоголизм
Сейчас вы просматриваете новость «Какие лекарства нельзя употреблять с алкоголем: ответ врачей». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 26 декабря – 2 января: Львам – финансовое везение, Весам – траты, Скорпионам - кражиФинансовый гороскоп на неделю 26 декабря – 2 января: Львам – финансовое везение, Весам – траты, Скорпионам - кражи В моду на зиму 2022 вернулись теплые ботинки женские необычайной красоты из непредсказуемых 60-хВ моду на зиму 2022 вернулись теплые ботинки женские необычайной красоты из непредсказуемых 60-х Отелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку ЗодиакаОтелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку Зодиака Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыСамое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минуты Ольга Медынич показала, как сейчас выглядит 87-летняя Алиса ФрейндлихОльга Медынич показала, как сейчас выглядит 87-летняя Алиса Фрейндлих
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
03:15

Лунный гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января: Львам – любовь, Девам – исполнение желаний, Козерогам – долги

02:38

Какие лекарства нельзя употреблять с алкоголем: ответ врачей

02:14

Женщины в армии: в каких странах мира мобилизация является всеобщейВидео

01:45

Доллар обвалит гривну: украинцам раскрыли худший сценарий и назвали срокиВидео

01:16

Будут гнить, а не усваиваться: названы продукты, которые нельзя сочетать вместе

Реклама
00:51

Приметы на 25 декабря: что нельзя делать в Спиридонов день и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 25 декабря 2021: Весам – опасность, Стрельцам – большой куш, Козерогам – счастливый шансВидео

00:04

В Чехии умерла молодая заробитчанка, для лечения которой деньги собирали всем городомВидео

24 декабря, пятница
23:56

В Херсонской области девочка пожаловалась копам на пьяные разборки родителей

23:31

Окоченели ноги в коньках: в Киеве спасатели вытащили девушку из ледяной водыВидео

23:19

Привлечете богатство и окутает невероятная удача: какие вещи в доме должны быть на Новый год 2022Видео

22:59

Зеленский назначил нового губернатора Харьковской области: что о нем известно

22:55

Президент обсудил Донбасс и Северный поток-2 с американскими чиновникамиВидео

22:30

Путин продолжает стягивать войска: обнародована свежая карта Минобороны УкраиныВидео

22:21

В СИЗО Луцка загадочно умерла женщина

22:17

Нацбанк приготовил украинцам "новогодний подарок": появятся новые монеты

21:58

Самые удачные новогодние прически 2022 по знакам зодиака

21:42

Умер известный советский актер

21:42

Граница Украине и вывод войск с ОРДЛО: Ермак сказал, что в "формуле Штайнмайера" нет ничего плохогоВидео

20:56

Онколог-"морж" спас девочку, провалившуюся под лед в КропивницкомВидео

Реклама
20:37

Удивительные случайности, денежная удача и успех в делах: названы самые счастливые дни января 2022

20:28

Жуткая находка в Одессе: дети наткнулись на труп девочки

19:58

Сотни БТРов, самоходной артиллерии, танков и средств ПВО: Россия усиливает войска у границ УкраиныВидео

19:55

Кто создал Россию и СССР: Арестович откровенно ответил на слова Путина

19:40

Скромное обаяние неореализма: рецензия на фильм "Матрица:Воскрешение"

19:31

Почему Путин не дает гарантию, что не нападет на Украинумнение

19:18

Кровавая авария в Харькове: подростка на Infiniti будут судить по двум статьямВидео

19:12

Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыВидео

19:10

Потери 2021: украинские и зарубежные звезды, которых не стало в этом году

18:52

На Черниговщине заведующий хирургическим отделением сбил человека и сбежалВидео

18:31

Диалог о планах Украины по Донбассу: у Зеленского объявили о переговорах Киева с КремлемВидео

18:23

"С угрозами требуют трудовую": директор больницы Николаева просит о помощи

18:07

Китайский гороскоп 2022: необычайная удача, исполнение желаний, счастье в любви и деньгах в год ТиграВидео

17:52

С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах

17:28

На украинцев "повесят" налог на Google: посылки с eBay дорожаютВидео

17:03

Снежные дни без сильных морозов: синоптик рассказала, какой погоды ждать на Новый год

16:49

Бустерная доза вакцины продлит действие COVID-сертификата – КузинВидео

16:36

Украина готова к выполнению Минских соглашений, а Зеленский к встрече с Путиным - ЕрмакВидео

16:26

Зеленский созывает новое заседание СНБО: названа датаВидео

16:18

Псевдоактивисты паразитируют на теме вырубки лесов в собственных целях - экоаудиторВидео

Реклама
16:16

Резкий скачок цен: Шмыгаль заговорил о социальной наценке на хлебВидео

16:14

"Я скучала": Тина Кароль вернулась на Голос країни-12

16:12

5098 км государственных дорог и 250 искусственных сооружений – "Большая стройка" перевыполнила план 2021 года

16:05

Одни теперь требования к мужчинам и женщинам: Арестович высказался о воинском учете украинокВидео

15:51

Незаконная рубка лесов является сверхприбыльным бизнесом – эксперты

15:40

В Польше хотят отгородиться от Украины защитной "стеной": в чем причина

15:27

Усиление карантина в конце января и угроза штамма Омикрон: в Минздраве предупредили украинцевВидео

15:24

Лунный календарь на январь 2022: лучшие дни месяца

15:18

Нардеп Евгений Шевченко "придумал" дело СБУ о государственной измене – эксперт

15:10

Печерский суд Киева согласился задержать Порошенко - СМИВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять