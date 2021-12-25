Какие лекарства нельзя употреблять с алкоголем: ответ врачей

Какие лекарства нельзя сочетать с алкоголем / Фото: dermalatlas.ru

Есть определенные лекарства, которые не при каких обстоятельствах нельзя сочетать с алкогольными напитками. Эти препараты должны выписываться врачем, а медик в свою очередь, должен рассказать пациенту, как их принимать и с чем их смешивать недопустимо, пишет РБК-Украина.

Со спиртным нельзя сочетать следующие препараты:

Антибиотики

При взаимодействии с этанолом (спиртом) антибиотики могут вызвать расстройство ЖКТ, жар, тошноту, озноб и падение кровяного давления.

Успокоительные и снотворные

Успокоительные и снотворные в сочетании с горячительными напитками усиливают действие препарата и может привести к потере концентрации, сонливости, заторможенности и даже обмороку.

Спазмолитики

Спазмолитики, например, спазмалгон нельзя сочетать с алкоголем.

Реклама

Антикоагулянты

Также алкоголь имеет свойство усиливать действие антиагрегантов и антикоагулянтов, которые применяются в лечении сосудистых заболеваний (аспирин, дикумарин, синкумар, фенилин и другие).

Когда можно пить таблетки после алкоголя?

Если вы пили спиртные напитки, то принимать любой лекарственный препарат можно не ранее чем через двое суток. Также, после лечения любого заболевания должно пройти минимум 7 дней, прежде чем вы сможете немного выпить. За это время лекарство выведется из крови, и организм восстановится.

Читайте также: