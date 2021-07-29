Какие мужские болезни обостряются после коронавируса COVID-19 - ответ уролога

После коронавируса в предстательной железе возникает микротромбоз и ухудшается венозный отток - об этом заявила известный киевский уролог Елена Князьская.
Специалисты мирового урологического сообщества сходятся в одном ‒ коронавирус COVID-19 негативно воздействует на ткань предстательной железы. Об этом заявила в комментарии порталу Факты известный уролог Елена Князьская.
"Из-за нарушения адекватного кровоснабжения возникает отечность органов, обостряется хронический простатит, прогрессирует рост аденомы предстательной железы. Стало больше пациентов с жалобами на половую слабость, причем молодых. Недавно обратился мужчина, которому нет еще 30 лет, и после обследования мы обнаружили у него эректильную дисфункцию", ‒ сказала она.
Кроме того, Князьская пояснила, почему у мужчин после коронавируса обостряется хронический простатит.
"Предполагаю, что после болезни, вызванной коронавирусом, в предстательной железе возникает микротромбоз, ухудшается венозный отток. Ткань простаты активно питается капиллярной кровью. Если образуются маленькие тромбы, то мелкие сосуды закрываются и запустевают. Возникает обострение воспаления простаты, нередко — эректильная дисфункция", ‒ подытожила она.
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Напомним, ранее известный педиатр Лейла Намазова-Баранова говорила ‒ обследование детей, которые переболели китайским коронавирусом COVID-19, свидетельствуют об угрозе низкой фертильности (способности к зачатию детей - Главред) мужчин.
По ее словам, у мальчиков, которые переболели китайским коронавирусом COVID-19, наблюдаются серьезные изменения в развитии сперматозоидов.