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Какие неожиданные и полезные свойства есть у черешни - ответ диетологов

27 июня 2021, 10:54
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Черешня - та ягода, которую очень любят уплетать люди летом - оказывается, обладает целым рядом свойств, безусловно полезных для человеческого организма.

Черешня
Какие неожиданные и полезные свойства есть у черешни - / УНИАН

У популярных летних ягод, черешен, есть как минимум семь неожиданных свойств. Об этом в комментарии порталу Women's Health рассказали диетологи Саманта Кассетти и Кери Ганс.

Во-первых, ягода может способствовать предотвращению появления морщин благодаря высокому содержанию витамина C и других антиоксидантов, которые подавляют воспаление и окислительный стресс в организме.

Черешня способна также снижать риск развития опухолей. Поскольку эти ягоды содержат полифенолы — полезные соединения, которые могут оказывать противораковое действие.

"Если вы подвержены риску некоторых видов рака, диета с антиоксидантами, такими как фенольные соединения, возможно, поможет, потому что эти соединения могут бороться со свободными радикалами, которые наносят вред организму", — объяснила Ганс.

Однако в статье подчеркивается, что черешня сама по себе вряд ли избавит от риска развития рака, но регулярное употребление этих ягод совместно со здоровым образом жизни может снизить эту вероятность.

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Кроме того, черешня помогает понизить кровяное давление.

"Черешня богата защитными полифенольными соединениями, которые связаны с улучшением уровня кровяного давления. Эти соединения увеличивают выработку оксида азота и улучшают функцию клеток, которыми выстланы кровеносные сосуды", — подытожила Кассетти.

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Напомним, ранее на рынках украинского курортного города Одесса начали появляться первые черешни. Ягоды продают по огромной цене – около 500 гривен за килограмм.

На Новом рынке стоимость черешни 500 гривен, а попробовать одну ягоду можно, заплатив 7 грн.

По словам продавцов, на остальных рынках Одессы цена черешни приблизительно такая же.

диета Черешня
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