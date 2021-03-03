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Какие продукты красят зубы в желтый цвет: топ-12

3 марта 2021, 21:49

Эмаль пористая, а это означает, что она может впитывать цветные пигменты.

челюсть, зубы
Эмаль пористая, а это означает, что она может впитывать цветные пигменты / Фото pixabay.com

Эмаль, или внешний слой зубов, помогает защитить зубы от кариеса и износа при жевании, но не всегда защищает от пятен.

Это связано с тем, что ваша эмаль пористая, а это означает, что она может впитывать цветные пигменты в ваших продуктах или напитках, что приводит к появлению пятен.

Вот 12 самых распространенных продуктов и напитков, окрашивающих зубы, сообщает Insider.

Продукты и напитки, окрашивающие зубы

Оказывается, иногда вы можете определить, какие продукты пачкают ваши зубы, просто по их цвету. Это потому, что ярко окрашенная пища часто содержит более сильные пигменты, которые являются основными виновниками пятен на зубах.

"Все, что может испачкать белую скатерть, испачкает ваши зубы", - говорит Мэтью Мессина, доктор стоматологии, профессор стоматологической практики в Университете штата Огайо.

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"Более кислые продукты и напитки также могут пачкать зубы", - говорит Марк Бурхенн, доктор стоматологии, частнопрактикующий стоматолог. Это связано с тем, что кислоты могут ослабить эмаль и сделать ее более пористой, позволяя пятнам впитаться.

Вот 12 распространенных продуктов и напитков, которые могут испачкать зубы:

1. Кофе содержит органические соединения, называемые полифенолами, которые придают ему коричневый цвет, - говорит Бурхенн.

Полифенолы могут проникать в эмаль и прикрепляться к ней, в результате чего зубы постепенно приобретают более коричневый цвет.

2. Чай содержит дубильные вещества, тип полифенолов, которые часто имеют желтый или коричневатый цвет. По словам Бурхенна, когда дубильные вещества проникают в вашу эмаль, они часто придают зубам зеленоватый или сероватый оттенок.

3. Красное вино содержит дубильные вещества и красные пигменты, происходящие из кожуры и семян винограда. По словам Бурхенна, пятна от красного вина действуют так же, как кофе, проникая в вашу эмаль.

4. Томатные соусы обладают кислотностью, которая постепенно разрушает зубную эмаль. Когда это происходит, "красный цвет поглощается эмалью, поскольку она становится более пористой", - говорит Мессина.

5. Ягоды: "Ягоды часто бывают темного цвета, как и красные вина", - говорит Мессина. По этой причине сильные пигменты, содержащиеся в таких фруктах, как малина и черника, могут оставаться на вашей эмали.

6. Фруктовый сок. Больше пигментированных фруктовых соков, таких как клюквенный или гранатовый сок, обычно хуже всего, когда дело доходит до пятен на зубах, говорит Бурхенн.

Многие фруктовые соки, такие как апельсиновый или лимонный сок, также могут быть очень кислыми, что способствует более глубокому окрашиванию пигментов.

7. Свекла содержит красные и пурпурные пигменты, называемые беталаинами, которые являются сильными окрашивающими веществами, говорит Бурхенн.

8. Карри может быть одним из самых сильно окрашивающих продуктов, говорит Бурхенн. Это связано с тем, что карри содержит желтый пигмент под названием куркумин, который исторически использовался для окрашивания одежды из-за того, насколько хорошо он окрашивал материал.

9. Газированные напитки темного цвета: "Газированные напитки имеют очень кислый pH, который может растворять зубную эмаль", - говорит Мессина. Например, pH кока-колы составляет 2,4, почти такая же кислотность, как у лимонного сока.

Кроме того, кола приобретает свой цвет благодаря искусственным красителям, называемым хромогенами, которые могут окрашивать ваши зубы в желтый цвет.

10. Бальзамический уксус: "Бальзамический уксус - это продукт с высоким содержанием пигментов, и его кислотность мягко травит поверхность зуба, делая ее более склонной к окрашиванию", - говорит Бурхенн.

11. Соевый соус содержит темно-коричневые пигменты, которые могут испачкать зубы. По словам Бурхенне, соусы, такие как соевый соус, также могут быть особенно окрашенными, поскольку они высококонцентрированы.

12. Мармеладные конфеты содержат искусственные красители, которые могут окрашивать зубы, но они могут окрашивать особенно сильно из-за своей текстуры. "Липкие продукты сложнее удалить, и они обесцвечивают зубы, когда остаются без удаления", - говорит Мессина.

здоровье зубы
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