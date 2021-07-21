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Какие продукты нельзя хранить рядом друг с другом и почему это опасно

21 июля 2021, 14:30

Все фрукты выделяют газообразный этилен в различных количествах.

Холодильник
Чем зрелее плод, тем выше уровень этилена в нем / pixabay

Помните старую поговорку "одно плохое яблоко портит целый килограмм"? Оказывается, это правда - яблоки ускоряют созревание других фруктов, поэтому их не следует хранить вместе.

Бананы, манго, киви и другие фрукты, производящие этилен, могут вызывать преждевременную порчу и увеличивать количество пищевых отходов, пишет Livestrong.com.

Этиленовый газ и созревание фруктов

Есть причина, по которой вы должны хранить яблоки или бананы отдельно от других фруктов. Эти двое производят большое количество газообразного этилена, так называемого "гормона созревания плодов". По данным Университета штата Мэн, по мере того, как они достигают зрелости, уровень этилена в них повышается.

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Например, яблоки McIntosh являются основными производителями этилена и созревают быстрее, чем большинство фруктов. То же самое и со сливами.

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У потребителей нет оборудования и инструментов, необходимых для измерения уровня этилена. Что они могут сделать, так это проверить плоды на предмет каких-либо признаков порчи, таких как неприятный запах, плесень, кашицеобразные пятна или изменения цвета и внешнего вида.

Кроме того, помните, что фрукты, вырабатывающие этилен, также могут вызывать преждевременное созревание овощей. Фонд Produce for Better Health Foundation рекомендует хранить их отдельно от чувствительных к этилену овощей и бобовых, в том числе:

  • Спаржа
  • Цветная капуста
  • Брокколи
  • Перцы чили
  • Огурцы
  • Лук-порей
  • Капуста
  • Бобы
  • Картошка
  • Грибы
  • Душистый горошек

Все фрукты выделяют газообразный этилен в различных количествах. Яблоки ускоряют созревание других фруктов, потому что они производят этилен в больших количествах. Согласно обзору, опубликованному в журнале "Физиология растений" за декабрь 2015 года, гормоны растений тоже могут иметь значение. Абсцизовая кислота (АБК), например, ускоряет процесс созревания, тогда как ауксин, другой гормон растения, способствует росту и развитию плодов на ранних стадиях.

Не храните эти фрукты вместе

Теперь, когда вы знаете о роли этиленового газа в созревании фруктов, пришло время привести в порядок свой холодильник. Это не только поможет сократить количество пищевых отходов, но и обеспечит безопасность овощей и фруктов.

Как упоминалось ранее, чем зрелее плод, тем выше уровень этилена в нем. Это соединение может легко распространяться на другие фрукты и овощи, заставляя их быстрее созревать и, в конечном итоге, гнить. Кроме того, некоторые растения перед сбором урожая опрыскивают газом этиленом, чтобы ускорить созревание, сообщает Международная служба по приобретению агробиотехнологических приложений (ISAAA).

Яблоки, груши, бананы, манго, сливы, нектарины, дыни и другие фрукты выделяют большое количество этилена, как сообщает фонд "Produce for Better Health Foundation". Вот почему вы должны хранить их отдельно. Например, вы можете положить яблоки в мешок среднего размера, а бананы - в другую, и поставить их в холодильник.

Как показывает практика, фрукты, производящие этилен, подобные перечисленным выше, не следует хранить рядом с продуктами, чувствительными к этилену, такими как:

  • Авокадо
  • Виноград
  • Арбуз
  • Лимоны и лаймы
  • Мускусная дыня
  • Перец
  • Лук
  • Огурцы

Некоторые фрукты, такие как яблоки, бананы, киви и другие основные производители этилена, очень чувствительны к этому соединению. По этой причине, например, не рекомендуется хранить яблоко и банан вместе. Помните, что хранение плодов, производящих этилен, в пакетах и ​​запечатанных контейнерах будет задерживать газ и ускорять созревание, предупреждает Центр общественного здоровья Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Однако не все фрукты и овощи чувствительны к этилену. Вишню, ананасы, чеснок, грейпфрут и чернику можно безопасно хранить вместе или рядом с теми, которые выделяют этот газ. То же самое касается белого картофеля, но не сладкого картофеля.

Еще один важный аспект - это температура холодильника. Чтобы иметь представление о том, где в вашем холодильнике хранить фрукты, которые быстро портятся, для обеспечения идеальной температуры, полезно понять типичные колебания температуры в среднем холодильнике. Обычно наиболее холодным местом является дно холодильника, а на верхней полке поддерживается наиболее постоянная температура. Дверь, как правило, самая теплая, так как она часто открывается и ближе всего к наружному воздуху.

Не следует выбрасывать перезрелые плоды, если они не имеют кашицеобразной текстуры или признаков плесени. Например, апельсины, лимоны, грейпфрут и другие цитрусовые имеют твердую кожицу. Если вы заметили заплесневелые пятна или синяки на их коже, вы можете просто удалить кожуру и съесть их. Просто убедитесь, что их плоть цела.

здоровье
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