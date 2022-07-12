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Какие продукты снижают давление: что можно и нельзя есть при гипертонии

12 июля 2022, 19:14

На повышение давления могут влиять не только наследственность и болезни, но и образ жизни, питание. Поэтому изменение рациона может помочь снизить давление.

Высокое давление, лимоны, жырная рыба
Какие продукты снижают давление – что можно и нельзя есть при гипертонии/ Клиника современной медицины, ua.depositphotos.com

Если вас систематически беспокоит повышенное давление, лучше не заниматься самолечением, а обратиться за советом к врачу. Именно он может определить, насколько это серьезно и нужно ли назначить медикаменты.

Однако если врач определит, что серьезных отклонений от нормы в вашем организме нет, тогда стоит задуматься, что же могло стать причиной повышенного давления.

Какие причины повышенного давления

Люди склонны считать, что повышенное артериальное давление преимущественно может передаться наследственным путем. Поэтому, если в роду не было никого с гипертонией, есть риск расслабиться и забыть о ряде других важных факторов, которые могут привести к такой проблеме.

В частности, давление может повышаться из-за заболеваний щитовидной железы, почек и сердца. Также проблему может вызвать неподвижный образ жизни (да-да, тут стоит вспомнить, как много времени мы проводим в сидячем положении и как мало двигаемся), плохое питание, избыточный вес, курение и злоупотребление алкоголем.

Если давление повышается из-за какой-то болезни, обязательно нужно обратиться к врачу, и он скажет, нужно ли принимать какие-то лекарства и какие именно.

Однако если ваше давление повышается не из-за наследственности или болезни, а из-за указанных выше вредных привычек или неподвижности, тогда стоит лишь подкорректировать ваш образ жизни. И уже через некоторое время давление может нормализоваться.

Высокое давление может привести к ряду серьезных проблем:

  • Инфаркту,
  • Инсульту,
  • Почечной недостаточности,
  • Ухудшению зрения,
  • Ухудшению памяти,
  • Преждевременному старению.

Какие продукты снижают давление

  • Цитрусовые, капуста, смородина (богаты витамином С),
  • Грецкие орехи, подсолнечное масло, оливки (богаты витамином Е),
  • Бананы, кабачки, картофель (богаты калием),
  • Молочные продукты (богатые кальцием),
  • Рыба жирных сортов (богата Омега-3).
Давление
Правильный образ жизни и правильный рацион питания могут снизить давление/ УНИАН

Что нельзя есть при повышенном давлении

Главное правило, которого нужно придерживаться, чтобы снизить артериальное давление и чтобы эта проблема вас не беспокоила постоянно – уменьшить употребление соли. Это количество не должно превышать 1 чайную ложку в день.

Однако здесь также стоит не переусердствовать с "реформированием своего рациона". Если вы вдруг подумали, что раз соль такая вредная, то почему бы не отказаться от нее полностью, то лучше забыть об этой идее. Соль нужна вашему организму, однако в ограниченном небольшом количестве. Если отказаться от нее полностью, у человека может быть пониженное давление, что тоже не очень хорошо.

Можно ли пить кофе при повышенном давлении

Этот вопрос точно задавал себе каждый, кто хоть иногда сталкивался с проблемой повышенного давления. О влиянии кофе на давление ученые спорят уже много лет, но однозначного ответа до сих пор нет. Поэтому, если у вас повышенное давление, кофе лучше не злоупотреблять, а употреблять его в умеренных количествах и не крепкое. И в каждом отдельном случае нужно следить, как выпитый кофе влияет именно на ваш организм.

Также при повышенном давлении нельзя пить очень много воды или других напитков – это может навредить и привести к отекам.

В любом случае лишь врач может определить, что стало причиной повышения артериального давления. Поэтому, если вас беспокоит такая проблема, лучше сначала обратитесь к врачу. Если никаких патологий не будет выявлено, тогда можно попытаться снизить давление, улучшив свой образ жизни и изменив рацион питания.

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