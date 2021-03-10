Какие продукты вызывают геморрой: от чего стоит отказаться

То, что человек ест, может облегчить симптомы геморроя. / Фото: Depositphotos

Здоровая диета, богатая цельными продуктами с высоким содержанием клетчатки, может помочь облегчить симптомы геморроя.

Геморрой - это воспаленные, набухшие вены, окружающие задний проход или в нижней части прямой кишки, где отходы собираются до того, как выйдут в виде стула.

Существует два типа геморроя: внешний геморрой, образующийся под кожей возле заднего прохода, и внутренний геморрой, образующийся в области заднего прохода и нижней выстилки прямой кишки.

По данным Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (NIDDK), каждый 20 человек, живущий в США, страдает геморроем. Около 50% взрослых старше 50 в какой-то момент будут иметь дело с геморроем.

То, что человек ест, может облегчить симптомы геморроя.

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В этой статье перечислены лучшие продукты с высоким содержанием клетчатки, которые помогут при геморрое, а также продукты, которых следует избегать. В нем приведены дополнительные советы по лечению и профилактике геморроя.

Как диета может помочь

Употребление цельных продуктов с высоким содержанием клетчатки, с низким содержанием жира часто может уменьшить или предотвратить симптомы геморроя.

Это потому, что клетчатка:

увеличивает вес кала, уменьшая время нахождения фекалий в толстой кишке (время прохождения через толстую кишку)

увеличивает задержку воды в толстой кишке, что приводит к более мягкому калу, который легче проходит

снизить уровень pH в толстой кишке, что также сокращает время прохождения через толстую кишку или время, необходимое для прохождения пищи через толстую кишку

Согласно Руководству по питанию для американцев на 2015–2020 годы, большинство людей должны стремиться получать 14 граммов (г) клетчатки на каждые 1000 потребляемых калорий.

Какие продукты употреблять?

Многие продукты содержат клетчатку, но некоторые из лучших продуктов, которые помогут избавиться от свай, включают:

1. Пшеничные отруби и тертая пшеница

Всего 1/3–1 / 4 стакана готовых к употреблению хлопьев с высоким содержанием клетчатки и 9,1–14,3 г клетчатки.

1–1 / 4 стакана измельченных, готовых к употреблению пшеничных хлопьев содержат от 5 до 9 г клетчатки.

Пшеничные отруби и измельченная пшеница содержат нерастворимую клетчатку, которая придает объем стулу и облегчает его прохождение.

2. Чернослив

Чернослив - это сухая слива. Тушеный или сушеный чернослив богат клетчаткой. Всего в половине стакана тушеного чернослива содержится около 3,8 г клетчатки.

Сушеный чернослив также помогает дольше сохранять чувство сытости, а это значит, что человеку не нужно будет есть так часто. Согласно более ранней статье 2009 года, это может помочь уменьшить как запоры, так и ожирение, которые могут быть фактором риска геморроя.

Соединения чернослива, называемые фенолами, также могут действовать как антибактериальные средства в желудочно-кишечной системе, снижая риск заражения.

3. Яблоки

Согласно статье 2020 года, яблоки - отличный источник пищевых волокон.

Среднее яблоко с кожурой содержит около 4,4 г клетчатки, что делает его одним из самых богатых клетчаткой фруктов.

Нерастворимые волокна, содержащиеся в кожуре яблока, не разрушаются во время пищеварения и способствуют увеличению объема стула, что вызывает слабительный эффект.

4. Груши

Груши невероятно богаты клетчаткой и другими соединениями, которые могут принести пользу людям с геморроем. Груша с кожицей может содержать около 6 г клетчатки. Груши также содержат фруктозу, которая действует как естественное слабительное.

5. Ячмень

Ячмень богат клетчаткой, называемой β-глюканом, которая распадается и образует вязкий гель в толстой кишке и смягчает стул. Исследования также показывают, что употребление ячменя может помочь сохранить хорошее здоровье толстой кишки.

6. Кукуруза

Одна чашка приготовленной сладкой кукурузы содержит около 4,2 г клетчатки. Люди использовали кукурузу как лекарство от геморроя с древних времен.

Вероятно, это связано с тем, что помимо клетчатки кукуруза также содержит сильные антиоксиданты, которые предотвращают повреждение клеток свободными радикалами и другими соединениями, которые могут помочь уменьшить боль.

Одна чашка приготовленной овсянки содержит около 4 г клетчатки. Клетчатка в овсе может улучшить здоровье кишечника. Это также помогает смягчить стул, облегчая его отхождение и снижая риск натуживания.

8. Чечевица

Бобовые, такие как чечевица, нут, фасоль лима и колотый горох, являются одними из лучших источников клетчатки. Одна чашка вареной чечевицы содержит около 15,6 г клетчатки.

Некоторые исследования показывают, что употребление зеленой чечевицы приводит к значительному увеличению веса стула и сокращает время, которое он проводит в толстой кишке.

9. Цельнозерновой хлеб, макаронные изделия и крупы

Необработанные или слегка обработанные продукты из цельной пшеницы богаты нерастворимой клетчаткой, которая увеличивает вес фекалий и время прохождения через толстую кишку.

Выбирайте продукты из цельной пшеницы с орехами и семенами.

10. Ягоды

Ягоды, такие как малина, ежевика и клубника, имеют высокое соотношение кожи к мякоти, а это означает, что они содержат много клетчатки на порцию. Порция малины 100 г содержит около 6,5 г клетчатки.

Ягоды также содержат много воды, которая помогает смягчить стул и обеспечить бесперебойную работу пищеварительной системы. Также они содержат фруктозу, обладающую естественным слабительным действием.

11. Артишоки

В некоторых системах народной медицины для лечения геморроя используются артишоки и разновидности чертополоха (родственники артишока). Один приготовленный артишок среднего размера содержит около 10,3 г клетчатки.

12. Сладкий картофель и картофель

Один запеченный сладкий картофель среднего размера с кожурой содержит 3,8 г клетчатки. Один картофель среднего размера, также запеченный с кожурой, содержит около 3,6 грамма клетчатки.

Картофель и сладкий картофель содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. Некоторые исследования также показали, что клетчатка сладкого картофеля обладает более сильным слабительным эффектом, чем другие овощи.

13. Брокколи

Одна чашка вареной брокколи содержит около 5,1 г клетчатки.

Брокколи также содержит соединение, называемое сульфорафаном, которое может помочь улучшить пищеварение и защитить кишечник.

В исследовании 2017 года ежедневное употребление 20 г сырых проростков брокколи в течение 4 недель облегчило симптомы запора и привело к более быстрой дефекации, что снизило риск перенапряжения.

14. Помидоры

Помидоры содержат клетчатку и воду, которые могут облегчить запор и облегчить дефекацию.

Помидоры также содержат нарингенин, природный антиоксидант, который, как показали ученые, оказывает слабительное действие при некоторых формах запора.

15. Цитрусовые

Внутренняя кожица, покрывающая мякоть цитрусовых, таких как лимоны, апельсины и грейпфруты, содержит много клетчатки.

Как и помидоры, цитрусовые также содержат нарингенин - соединение, обладающее слабительным действием. Они также содержат много воды, которая помогает облегчить запор и смягчить стул.

16. Киви

По данным FoodData Central, 100 г киви содержит около 3 г клетчатки и много воды.

Исследования также показывают, что потребление киви может действовать как слабительное, увеличивать частоту и легкость стула и увеличивать объем стула, что сокращает время прохождения через толстую кишку.

Киви также содержат фермент зиактиназу, который также может помочь облегчить запор за счет улучшения пищеварения.

17. Фасоль

Как и горох и другие бобовые, сушеные бобы невероятно богаты клетчаткой. Согласно Руководству по питанию для американцев на 2015–2020 годы, всего полстакана вареной темно-синей фасоли содержит 9,6 г клетчатки, а полстакана фасоли - около 5,7 г клетчатки.

Каких продуктов следует избегать

Обработанные продукты и продукты, богатые жирами, сахаром или рафинированными углеводами, также могут увеличить риск заболеваний, вызывающих геморрой, особенно запора.

Чтобы уменьшить симптомы геморроя или риск их развития, можно попробовать избегать: