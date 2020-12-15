Какие продукты вызывают проблемы с тестостероном - ответ экспертов

Специалисты ответили на вопрос - что вызывает у мужчин проблемы с тестостероном.
От уровня гормона тестостерон в организме зависят интенсивность выработки спермы у мужчин и их сексуальное поведение.
Как сообщает портал Рубежи здоровья, недостаточное количество тестостерона может быть вызвано и различными заболеваниями, и ошибками в питании. Эксперты составили топ-3 продуктов, которые часто становятся причиной падения уровня тестостерона в организме.
№1. Поваренная соль
Она является источником натрия и хлора, которые необходимы организму для поддержания водно-солевого баланса. Без натрия, участвующего в передаче нервных импульсов, не может нормально работать наша нервная система. Кроме того, дефицит натрия нарушает состав плазмы крови. Хлор входит в состав желчи, его недостаток затрудняет работу печени.
№2. Сахар
Во время употребления в пищу рафинированного сахара резко повышается уровень глюкозы в крови. Для того чтобы компенсировать возникший дисбаланс, организм выбрасывает в кровь порцию гормон инсулин, который тормозит процесс выработки тестостерона. В случае, если нет тяжелых нагрузок, организм не успевает истратить значительную часть "быстрых" калорий и накапливает их в виде жира.
№3. Мясо
Во время промышленного производства мяса для стимулирования роста животных и птиц некоторые производители используют женские гормоны. Далее ‒ высокие дозы веществ, которые вредны для мужского здоровья, содержатся в курятине, свинине, говядине.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
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