Какие продукты запрещено готовить в мультиварке - список

Мультиварка - одна из самых полезных кухонных девайсов на современной кухне, она упрощает и уменьшает время приготовления пищи.
Мультиварка - одна из самых полезных кухонных девайсов на современной кухне, она упрощает и уменьшает время приготовления пищи. Однако, как оказалось, не все продукты можно в ней готовить.
Какие продукты категорически нельзя готовить в мультиварке поведали эксппрты.
Попкорн
Как известно, максимальная температура в большинстве мультиварок не превышает 175 °C, а для попкорна нужно как минимум 200 °C.
Поэтому воздушную кукурузу лучше готовить в сковороде или микроволновой печи.
Молочные каши
Молочную кашу можно варить в мультиварке только при специальном режиме. Молоко при закипании непременно начнет "убегать" и поэтому мультиварку придется долго отмывать.
Отметим, что время приготовления значительно увеличивается, примерно до часа.
Блины
Пожарить блины в мультиварке вам не удастся. Все потому, что они даже не смогут "прихватиться" в глубокой чаше мультиварки и перевернуть вы их точно не сможете.
Поэтому лучшим решением будет пожарить блины на сковороде.
Картофель фри
Такое блюдо обжаривают в кипящем масле при 227 °C. Соответствующую температуру не в состоянии обеспечить даже мультиварка с наибольшей мощностью 1000 Вт.
Однако, поджарить конечно можно, но она не будет такой хрустящей, как картошка фри.
Безе
Такой французский десерт в мультиварке точно не получится. В частности, он должен выпекаться при низкой температуре в сухой атмосфере.
А так, как в мультиварке влажно, то безе не получится хрустящим.
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