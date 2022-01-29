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Какие продукты запрещено готовить в мультиварке - список

29 января 2022, 02:16

Мультиварка - одна из самых полезных кухонных девайсов на современной кухне, она упрощает и уменьшает время приготовления пищи.

Что запрещено готовить в мультиварке

Мультиварка - одна из самых полезных кухонных девайсов на современной кухне, она упрощает и уменьшает время приготовления пищи. Однако, как оказалось, не все продукты можно в ней готовить.

Какие продукты категорически нельзя готовить в мультиварке поведали эксппрты.

Попкорн

Как известно, максимальная температура в большинстве мультиварок не превышает 175 °C, а для попкорна нужно как минимум 200 °C.

Поэтому воздушную кукурузу лучше готовить в сковороде или микроволновой печи.

Молочные каши

Молочную кашу можно варить в мультиварке только при специальном режиме. Молоко при закипании непременно начнет "убегать" и поэтому мультиварку придется долго отмывать.

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Отметим, что время приготовления значительно увеличивается, примерно до часа.

Блины

Пожарить блины в мультиварке вам не удастся. Все потому, что они даже не смогут "прихватиться" в глубокой чаше мультиварки и перевернуть вы их точно не сможете.

Поэтому лучшим решением будет пожарить блины на сковороде.

Картофель фри

Такое блюдо обжаривают в кипящем масле при 227 °C. Соответствующую температуру не в состоянии обеспечить даже мультиварка с наибольшей мощностью 1000 Вт.

Однако, поджарить конечно можно, но она не будет такой хрустящей, как картошка фри.

Безе

Такой французский десерт в мультиварке точно не получится. В частности, он должен выпекаться при низкой температуре в сухой атмосфере.

А так, как в мультиварке влажно, то безе не получится хрустящим.

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