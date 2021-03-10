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Какие сыры опасны для здоровья: врачи дали ответ

10 марта 2021, 11:47

Не все сыры обладают одинаковыми питательными свойствами.

Канапе с сыром
Не все сыры обладают одинаковыми питательными свойствами. / Фото vkusno-i-prosto.ru

Сыр богат необходимыми питательными веществами, такими как аминокислоты, белок, жирные кислоты, витамины и минералы, но не все сыры обладают одинаковыми питательными свойствами. Некоторые сыры полезнее других.

Сыр - это молочный продукт, который производится из молока и молочных продуктов. Он имеет широкий спектр вкусов и текстур и является основным продуктом питания во многих культурах.

Сыр может быть продуктом молока коров, овец, коз, буйволов и других животных, сообщает Medical News Today.

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В этой статье перечислены восемь самых полезных для здоровья сыров, сыров, которых следует избегать.

1. Моцарелла

Моцарелла - мягкий сыр, который впервые был произведен в Италии. Обычно его готовят из буйволиного или коровьего молока.

В моцарелле относительно мало жира и калорий. Это делает его более полезным сыром по сравнению с другими.

Моцарелла содержит пробиотики, такие как бактерии Lactobacillus casei и Lactobacillus fermentum.

Как показало исследование 2019 года, Lactobacillus fermentum полезен для иммунной системы человека, может предотвратить инфекции верхних дыхательных путей и снизить уровень холестерина в крови.

2. Чеддер

Чеддер - полутвердый сыр, который возник в Англии. Его делают из коровьего молока.

Чеддер содержит больше жира, калорий и натрия по сравнению с другими сырами. Однако его содержание витаминов может принести много пользы для здоровья.

Чеддер богат витамином К, особенно в жирной форме.

Согласно обзору 2015 года, исследования показали, что 5 мг витамина К в день могут снизить вероятность переломов костей у женщин на 50%, а риск рака - на 75%.

Витамин K также полезен для здоровья сердца, поскольку витамин K2 может предотвратить или обратить вспять кальцификацию артерий.

3. Рикотта

Рикотта - мягкий итальянский сыр, который производится из молочной сыворотки, оставшейся от производства других сыров.

Сыр рикотта имеет намного меньше калорий и жира, чем другие сыры.

Согласно исследованию 2020 года, рикотта производится из сывороточного протеина, который может значительно снизить уровень холестерина, в том числе вредного холестерина ЛПНП.

Согласно исследованию 2014 года, сывороточный протеин также может оказывать противораковое действие. Альфа-лактальбумин - это сывороточный белок, содержащийся в молоке, который, как было установлено, избирательно нацеливается и убивает раковые клетки.

4. Козий сыр

Козий сыр изготавливается из козьего молока. Обладает пикантным вкусом и мягкой консистенцией.

Порция козьего сыра в 21 г низкокалорийна, но относительно богата жирами по сравнению с другими сырами. Согласно исследованию 2017 года, олигосахариды в козьем молоке обеспечивают желудок полезными бактериями, которые помогают защитить организм от болезней.

Это также богатый источник витамина А, который сохраняет здоровье глаз и улучшает зрение в условиях низкой освещенности.

5. Фета

Фета - это греческий сыр из овечьего молока.

Хотя фета содержит больше натрия, чем другие сыры, в ней меньше калорий. Фета - очень питательный сыр, в 100 г которого содержится 337 мг фосфора, что составляет половину от ежедневной рекомендации в 700 мг для взрослых обоих полов.

Фосфор и кальций важны для здоровья костей и зубов.

6. Швейцарский сыр

Швейцарский сыр родом из Швейцарии. Его делают из коровьего молока. Пузырьки газа, производимые бактериями, которые помогают превратить молоко в сыр, образуются по всему сыру и создают его характерные отверстия.

Швейцарский сыр - низкокалорийный сыр, так как он составляет всего 4% от дневной нормы калорий. В нем относительно мало жира и натрия. Швейцарский сыр - хороший источник белка. Белок важен для здоровья мышц и костей.

Швейцарский сыр также содержит Lactobacillus helveticus, который является разновидностью молочнокислых бактерий. Lactobacillus helveticus обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут предотвращать заболевания, а также уменьшать усталость и повреждение мышц.

7. Голубой сыр

Голубой сыр изготавливается из плесневых культур Penicillum. У него сильный вкус и запах, а по нему проходят синие прожилки.

По данным Национальной службы здравоохранения, человек должен потреблять не более 2,4 г натрия в день, что соответствует примерно 1 чайной ложке. Голубой сыр богат натрием, что может способствовать повышению артериального давления и сердечным заболеваниям. Голубой сыр богат кальцием, всего один ломтик обеспечивает 11% рекомендуемой дневной нормы для взрослого в возрасте от 19 до 50 лет.

Кальций известен тем, что поддерживает здоровье костей и способствует укреплению костей с возрастом. Это также помогает нормальному свертыванию крови.

8. Творог

Творог - это свежий сыр с мягким вкусом и кремовой текстурой. Его делают из простокваши коровьего молока.

Творог очень низкокалорийный и жирный. Творог богат витамином B-12. Витамин B-12 помогает поддерживать здоровье нервов и клеток крови.

Получение достаточного количества витамина B-12 также может помочь предотвратить мегалобластную анемию, которая заставляет людей чувствовать усталость и слабость.

Узнайте о витамине B-12 здесь.

Другие полезные свойства сыров

  • Низкое содержание соли: :швейцарский сыр, творог, рикотта
  • Высокое содержание кальция: голубой сыр, швейцарский сыр, фета, моцарелла
  • Высокое содержание белка: творог, голубой сыр, швейцарский сыр, козий сыр, моцарелла
  • Для здоровья кишечника: моцарелла, чеддер, творог
  • Непереносимость лактозы: согласно исследованию 2019 года, некоторые люди с непереносимостью лактозы могут переносить сыр с низким содержанием лактозы или без нее.
  • Мало или совсем не содержат лактозы: Гауда, пармезан, чеддер, швейцарский сыр

Сыры, которых следует избегать

Если человек хочет снизить потребление жира или натрия, следует избегать следующих видов сыра:

  • халлуми
  • бри
  • камамбер
  • пармезан
  • маскарпоне
здоровье
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