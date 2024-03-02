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Какие трусы лучше носить мужчинам: как правильно выбрать белье

Алена Кюпели
2 марта 2024, 11:22
Удобство белья, а также правильная гигиена обеспечат комфорт.
Мужские трусы - важны для здоровья
Мужские трусы - важны для здоровья / Коллаж Главред, фото Pixabay

Когда дело доходит до выбора мужского нижнего белья, всегда может возникнуть некоторая путаница и частым является вопрос: какие трусы лучше носить мужчинам для здоровья?

Несмотря на то, что существует множество вариантов на выбор, большинство мужчин в конечном итоге останавливаются на плавках или коротких шортиках.

На протяжении десятилетий простая набедренная повязка действительно развивалась и претерпела некоторые из самых модных обновлений с точки зрения стиля мужского нижнего белья и его комфорта.

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Однако существует необходимость разобраться в путанице, которую люди постоянно испытывают в отношении мужского нижнего белья, особенно коротких шорт и плавок. В целом, можно было бы не подумать, что о мужском нижнем белье можно много узнать — его просто носят, меняют, стирают и повторяют — но на самом деле здесь гораздо больше, чем думает большинство мужчин.

Какие трусы носить мужчинам

Почему важно носить правильное нижнее белье для мужчин?

Есть несколько распространенных ошибок, которые мужчины допускают при покупке нижнего белья. Правильная внутренняя одежда, соответствующая вашему типу телосложения, может улучшить или испортить весь ваш день.

В местах с высокой влажностью, ношение неправильного типа нижнего белья иногда может вызвать у вас дискомфорт и еще больше вызвать раздражение и сыпь на интимных местах. Если погода влажная, вы можете потеть изнутри, а если ваше нижнее белье недостаточно продуваемое, вы будете чувствовать себя некомфортно. Есть несколько вещей, которые следует учитывать при покупке правильного типа нижнего белья, особенно в соответствии со строением вашего тела, тканью, подходящей посадкой и, наконец, подходящей маркой.

Обычно мужчины меньше всего беспокоятся об этих аспектах и не придают этому особого значения. Но нужно уметь отличать хорошее нижнее белье от плохого, ощупывая его ткань.

Хлопковое белье

Хлопок – наиболее часто используемая ткань для изготовления нижнего белья. Это натуральный, впитывающий и дышащий материал, который сохранит ваши личные зоны безопасными, чистыми и здоровыми.

Тем не менее, эксперты не советуют носить хлопковое нижнее белье во время тренировок или занятий любым видом спорта. Из-за своих впитывающих свойств оно может намокнуть и вызвать дискомфорт.

Полиэстер

Полиэстер обеспечивает большую поддержку по сравнению с хлопком. Он идеально подходит для тех, кто любит носить джинсы скинни, поскольку он вдвое тоньше хлопка и очень плотно прилегает к телу. Он обладает меньшими впитывающими свойствами, чем хлопок, поэтому может вызвать некоторый дискомфорт у тех, кто много потеет.

Нейлон

Это отличная альтернатива для посетителей тренажерного зала и спортсменов. Благодаря сложной структуре микроволокна он всегда сохраняет прохладу. Он приятный на ощупь, приятный для кожи и не вызывает раздражения.

Как правильно подобрать трусы?

Очень важно правильно подобрать нижнее белье. Никто не хочет чувствовать, как его нижнее белье сжимается, провисает, скатывается или поднимается весь день, потому что это означает, что вам нужно постоянно его дергать.

Подобрать удобное нижнее белье несложно, если знать, как подобрать его по размеру, а также выбрать хорошую ткань. Независимо от того, покупаете ли вы мужское или женское нижнее белье, знание вашего типа телосложения, безусловно, помогает, потому что определенные стили могут быть более удобными, чем другие, особенно в зависимости от вашего телосложения.

Трусы-плавки

Плавки – это удобство, функционально и практично. Это классический фасон мужского нижнего белья. Длина этого нижнего белья не такая, как у трусов-боксеров, однако стороны шире, чем у женских бикини. Трусы-плавки имеют либо ширинку внахлест, либо даже контурный карман. Также можно приобрести трусы с низкой посадкой, у которых боковая ткань уже и они располагаются ниже в талии.

Помимо обеспечения достаточной поддержки, трусы также являются отличным выбором в жаркую погоду. Они также полезны для тех, кто испытывает натирание или скатывание в длинном нижнем белье. И, наконец, что не менее важно, они отлично сидят и выглядят, идеально подходят для того, чтобы продемонстрировать подтянутое тело.

Короткие шорты

Одна из наиболее адаптируемых категорий мужского нижнего белья – это короткие шорты. Они хорошо сочетаются с формальной, повседневной и спортивной одеждой. Эластичный пояс с низкой посадкой обеспечивает комфорт.

Мужские шорты облегают от середины до верхней части бедра. Они такж обеспечивают надежную посадку и защищают интимные зоны. Такие трусы обеспечивают идеальный уровень безопасности, поскольку они не слишком короткие и тесные, как плавки, и не слишком свободные и беззаботные, как боксеры. С каждой стиркой такие трусы становятся мягче.

Они также обеспечивают поддержку интимных зон, необходимую для активного образа жизни. Они обеспечивают надежный захват при выполнении сложных действий и отлично подходят для тренировок. Ни на бедрах, ни на ягодицах они не висят. Они предлагают достаточно места вокруг органа для движения, обеспечивая при этом идеальную фиксацию бедер и ягодиц. Эти трусы часто имеют пояс из смеси спандекса и полиэстера, который обеспечивает отличное сжатие и поддержку ягодичных мышц и бедер.

Боксеры (длинные шорты)

Боксеры славятся свободным кроем. Поскольку они длиннее остального мужского нижнего белья и заканчиваются чуть выше колен, они обеспечивают дополнительную защиту. Боксеры известны тем, что они более воздухопроницаемы для интимного органа, потому что они свободные. С другой стороны, боксеры не могут обеспечить вам или вашему "приятелю" никакой конфиденциальности из-за своей свободной посадки. Боксеры также полезны для тех, чье тело не в лучшем состоянии, поскольку этот предмет нижнего белья может помочь вам обеспечить некоторую защиту и скрыть то, что нужно скрыть.

Спорт Джок

Спорт Джок — это тип мужского нижнего белья, специально разработанный для использования во время занятий спортом. Он состоит из пояса на бедрах и двух лямок на ягодицах для поддержки гениталий. Этот вид белья был придуман, чтобы их можно было носить во время занятий спортом или других физических нагрузок, чтобы обеспечить дополнительную поддержку и защиту ваших семейных драгоценностей. Они также помогают удерживать яички на месте, снижая риск натирания или других проблем, которые могут возникнуть во время длительной физической активности.

Какие трусы полезны для мужского здоровья
Какие трусы полезны для мужского здоровья / Фото comostore.cc

Какие трусы носить мужчинам?

Когда дело доходит до выбора мужского нижнего белья, обязательно следует учитывать некоторые аспекты здоровья. Например, тесное или плохо сидящее нижнее белье может вызвать натирание, что может быть очень неудобным и раздражать кожу. Чтобы этого избежать, следует искать нижнее белье из дышащих, влагоотводящих материалов с плоскими швами или бесшовной конструкцией.

Хорошая гигиена также важна для поддержания здоровья половых органов, поэтому рекомендуется выбирать нижнее белье, которое способствует циркуляции воздуха и уменьшает накопление пота. Чтобы предотвратить рост бактерий, лучше стирать нижнее белье после каждого использования и не носить одну и ту же пару слишком долго.

Да, и еще одну вещь, которую следует иметь в виду: некоторые исследования показывают, что тесное нижнее белье может увеличить риск травмы яичек или снижения выработки спермы, поэтому, если вас это беспокоит, вам следует выбрать нижнее белье, которое обеспечивает достаточную поддержку без эффекта "сдавливания".

По материалам: faso.in, comostore.cc

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