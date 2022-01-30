Какие вещи категорически запрещено стирать в машинке - список

Что запрещено стирать в машинке

В стиральной машине сейчас стали полоскать не только одежду, но и некоторые виды обуви, например, кроссовки. Но есть вещи, которые категорически запрещено стирать в машинке - они могут повредиться, или снизить эффективность техники.

Так, об этом рассказал генеральный директор популярной в Европе службы стиральной и химчистки Laundryheap Деян Димитров, пишет Express.

Что запрещено стирать с машинке?

Бюстгальтеры

Во время стирки в машинке могут повредиться косточки и сам барабан. Также застежки могут застрять в стенках стиральной машинки. К тому же бюстгальтер может растянуться во время стирки.

Галстуки

Такие вещи сделаны из деликатных тканей – шелка или шерсти. Поэтому они могут сесть, потерять форму или просто испачкать другую одежду.

Реклама

Поэтому галстуки стоит стирать вручную.

Вещи с украшениями

Различные пайетки, пуговицы или молнии необходимо стирать очень осторожно.

Специалист говорит, что такая одежда может застрять во время стирки среди другой одежды.

Эксперт рекомендует удалять грязь или пятна с этого материала губкой, или же обратиться за помощью в специальную службу.

Изделия из шелка

Почти все шелковые вещи требуют химчистки. Все потому, что высокие температуры и циклы отжима могут их испортить.

Кроме того, красители цветного шелка часто могут попасть на другие ткани.

Также эксперт советует использовать для домашней стирки таких вещей моющее средство.

Читайте также: