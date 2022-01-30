Какие вещи категорически запрещено стирать в машинке - список

Есть вещи, которые категорически запрещено стирать в машинке - они могут повредиться или снизить эффективность техники.
В стиральной машине сейчас стали полоскать не только одежду, но и некоторые виды обуви, например, кроссовки. Но есть вещи, которые категорически запрещено стирать в машинке - они могут повредиться, или снизить эффективность техники.
Так, об этом рассказал генеральный директор популярной в Европе службы стиральной и химчистки Laundryheap Деян Димитров, пишет Express.
Что запрещено стирать с машинке?
Бюстгальтеры
Во время стирки в машинке могут повредиться косточки и сам барабан. Также застежки могут застрять в стенках стиральной машинки. К тому же бюстгальтер может растянуться во время стирки.
Галстуки
Такие вещи сделаны из деликатных тканей – шелка или шерсти. Поэтому они могут сесть, потерять форму или просто испачкать другую одежду.
Поэтому галстуки стоит стирать вручную.
Вещи с украшениями
Различные пайетки, пуговицы или молнии необходимо стирать очень осторожно.
Специалист говорит, что такая одежда может застрять во время стирки среди другой одежды.
Эксперт рекомендует удалять грязь или пятна с этого материала губкой, или же обратиться за помощью в специальную службу.
Изделия из шелка
Почти все шелковые вещи требуют химчистки. Все потому, что высокие температуры и циклы отжима могут их испортить.
Кроме того, красители цветного шелка часто могут попасть на другие ткани.
Также эксперт советует использовать для домашней стирки таких вещей моющее средство.
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