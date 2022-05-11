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Какое сало совершенно не подходит для засолки: как его выбрать

11 мая 2022, 04:51

При неправильном выборе сырья, сало может тянуться как резина. Причем, не имеет значения, как именно вы солите его - в рассоле или методом сухой засолки.

Какое сало не подходит для засолки / freepik

Всем известная фраза: "Сало як сало, що його пробувать" применимо не во всех случаях. Когда это касается засолки, нужно тщательно подходить к выбору сала.

Что может произойти при неправильном выборе

При неправильном выборе сырья, сало может тянуться как резина. Причем, не имеет значения, как именно вы солите его - в рассоле или методом сухой засолки.

Какое сало солить нельзя

Сало с эффектом "жвачки" получится, если вы приобрели кусок сала из туши старой свиньи.

Если же вы купите сало хряка (некастрированной взрослой свиньи, которую используют для размножения), сало будет не только жестким, но еще и зловонным.

Нельзя также солить сало, взятое с грудины, то есть там, где расположены молочные железы.

Также не рекомендуется пытаться солить участок, расположенный на нижней части шеи.

Какое сало солить можно

Остальные части тела животного считаются пригодными для засолки.

Однако при выборе стоит обратить внимание на шкуру. У хорошего продукта она тонкая и легко отстает от сала.

Выберете сало, где есть прослойки с мясом - оно будет самым вкусным.

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мясо сало здоровье
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