Какой чай полезнее всего для организма - ответ ученых

Какой чай полезнее всего для организма / theworldnews.net

Чай из шиповника имеет мощные оздоровительные свойства, благодаря чему и продлевает человеческую жизнь. Его употребление, в частности, защищает от болезней сердца, сообщает портал Ukrhealth.

"Плоды шиповника содержат высокую концентрацию антиоксидантов, конкретно витамина С. Обзор 13 исследований показал, что употребление 500 миллиграмм витамина C в день способствует значительному снижению уровня "плохого" холестерина ЛПНП и триглицеридов в крови - двух основных факторов риска сердечных заболеваний. Кроме того шиповник богат флавоноидами, которые снижают кровяное давление у людей с его высокими показаниями, улучшают приток крови к сердцу", - рассказали специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Другое свойство чая из шиповника связано с защитой от возникновения диабета II типа - заболевание, характеризующееся слишком высоким уровнем сахара в крови. Исследователи проводили испытания на мышах, которые питались очень жирным кормом, заставляя таким образом их толстеть.

В течение двадцати недель мышам давали шиповник. Это способствовало снижению уровня сахара в крови, уровня инсулина натощак и замедление роста жировых клеток в печени - с этими показателями неразрывно связан высокий риск диабета II типа.

Кроме того, британские ученые отдельно отмечают благотворное влияние чая из шиповника на профилактику ожирения.

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