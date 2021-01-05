Какой метод заварки кофе опасен для здоровья - ответ ученых

Какой метод заварки кофе опасен для здоровья / УНИАН

Способов приготовления кофе человечество придумало очень много. Тем не менее один из них является очень опасным.

Результаты соответствующего исследования опубликовало специализированное издание The European Journal of Preventive Cardiology. Ученые утверждают ‒ способ заваривания кофе френч-пресс может не только испортить вкус напитка, но и привести к проблемам со здоровьем.

"Нефильтрованный кофе содержит вещества, повышающие уровень холестерина в крови. Использование фильтра удаляет их и снижает вероятность сердечных приступов и преждевременной смерти", ‒ заявил руководитель исследования, старший профессор кафедры общественного здравоохранения и медицины Гетеборгского университета (Швеция) Даг Телле.

Ученые также отмечают, что френч-пресс – далеко не единственный способ заварки кофе, при котором не предполагается фильтрация напитка. Греческий и турецкий способы предполагают кипячение порошкового кофе с водой. Проблема в том, что в таком продукте содержится большое количество кафестола и кафиола (что тоже не полезно для здоровья).

Исследование показало, что эти вещества могут повышать уровень триглицеридов и холестерина. Исследователи призвали пользоваться бумажными фильтрами для удаления осадка.

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