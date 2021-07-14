Какой напиток спасет в жару – совет эксперта

Народный синоптик рассказал, что лучше всего пить в жаркую погоду / Reuters

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, как спастись от жары без применения технических средств таких как кондиционеры, вентиляторы и так далее. По его словам, нужно много пить, но не воду.

Горбань отметил, что эффективность своего метода, как пережить летний зной, он проверил еще полвека назад, когда был в командировке в Узбекистане, пишет Сегодня.

"Жара под 45 градусов. Мне местные коллеги сразу принесли пару чайников с зеленым чаем и говорят: "Пей! Сколько выпьешь. И когда будешь выходить в город, не вздумай пить холодную воду!". Чай я выпил, но решил проверить. Когда выпил в жару несколько стаканов холодной газировки – тут же отекло лицо, ноги, руки. Как увидели меня узбекские коллеги, сразу догадались – пил воду", - рассказал народный синоптик.

После этого, ему принесли еще три чайника с зеленым чаем.

"Как выпил все три – сразу полегчало. Оказывается, жители Средней Азии пьют холодную воду только вечером, когда спадет жара. С тех пор я в жару спасаюсь только зеленым чаем. Помогает!", - поделился эксперт.

Читайте такжеКак охладить квартиру в жару без кондиционера – советы экспертаКак сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

В свою очередь, начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко озвучила прогноз погоды для Украины на ближайшую неделю. По ее словам, возвращается сильная жара. Погоду будет определять антициклон, центр которого находится в России. В течение ближайшей недели столбики термометров поднимутся до рекордных +39 градусов. Самыми непростыми будут дни с 15 по 18 июля.