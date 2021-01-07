Какой продукт является идеальной закуской под крепкое спиртное - ответ диетолога

Отличная новость для всех любителей выпить чего-нибудь крепкого, основанная на рекомендации диетолога.
Медики часто говорят о том, что крепкие спиртные напитки необходимо закусывать жирной и калорийной пищей.
Однако это не совсем правильный подход, заявила в комментарии порталу Medikforum диетолог Марина Макиша. По ее словам, жирная и калорийная пища способна нейтрализовать спиртовые соединения. Но она наносит не меньший вред телу, чем сам алкоголь. Особенно страдают от нее поджелудочная железа и печень.
По словам врача, обычные грибы из-за высокого содержания хитозана способны сильно нивелировать влияние спиртного на организм и не имеют побочных эффектов.
Однако диетолог дала еще ряд рекомендаций любителям крепкого. Не нужно перед застольем съедать очень много грибов, поскольку они богаты нерастворимыми пищевыми волокнами. Максимальная суточная норма — 300 граммов. Чтобы точно обезопасить себя от проблем с пищеварением, Макиша рекомендует съедать в день не более 150 граммов грибов. Этого вполне хватит, чтобы снизить негативное влияние алкоголя во время праздничного застолья.
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