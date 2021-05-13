Какой симптом повышает риск смерти от COVID-19 - ответ ученых

Установить то, какой именно симптом многократно повышает риск смерти от китайского коронавируса COVID-19 помогло длительное исследование ученых из США.
Вероятность смерти у пациентов с COVID-19, у которых развились неврологические симптомы, многократно вырастает. Об этом заявили ученые из Питтсбургского университета (США). Результаты исследования были опубликованы на портале EurekAlert.
В исследовании участвовали 3744 госпитализированных взрослых пациента с COVID-19. При этом у 82 процентов наблюдались неврологические симптомы: головные боли, потеря вкуса и обоняния, а также острая энцефалопатия (поражала почти половину пациентов), за которой следовала кома (17 процентов) или инсульт (6 процентов).
Оказалось, что наличие ранее существовавшего неврологического состояния любого типа — от заболеваний головного, спинного мозга и нервной системы до хронической мигрени, деменции или болезни Альцгеймера — является самым сильным предиктором развития неврологических осложнений, которые связаны с COVID-19, увеличивая их риск в два раза. При этом даже такие "безобидные" неврологические симптомы, как потеря вкуса и обоняния, увеличивали риск смерти вшестеро.
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Напомним, ранее сообщалось:
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