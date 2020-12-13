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Какую колбасу нельзя покупать - советы эксперта

13 декабря 2020, 10:02
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Чем меньше ингредиентов колбасы – тем лучше.

колбаса
Сырокопченые и вареные колбасы чаще всего подделывают / Фото УНИАН

Эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко рассказала, какую колбасу можно есть, а какую – не стоит покупать, потому что она состоит из различных вторичных продуктов птицеводства.

Сидоренко советует прежде всего обратить внимание на маркировку продукта, пишет Obozrevatel. Если на колбасном изделии есть маркировка "ММО", его не стоит покупать.

"Я советую читать маркировку. Если на колбасных изделиях написано "ММО" – это мясо механической обвалки, второсортное сырье, которое делается в виде пасты из костей, кожи, различных вторичных продуктов птицеводства. Когда филе обрезается, а все остальное перемалывается на такую пасту", - рассказал эксперт.

Также следует обращать внимание на количество ингредиентов колбасы. Чем их меньше – тем лучше, чем выше сорт колбасы – тем лучше.

"Чем больше состав, тем хуже. Не стоит это употреблять, потому что это непрогнозируемая смесь (...) Колбасы первого-второго сорта, наверное, не стоит употреблять. Как правило, чем выше цена, тем тоже лучше", – пояснила Сидоренко.

Кроме того она рассказала, какие сорта колбасы чаще всего фальсифицируют. Это сырокопченые и вареные колбасы.

По ее словам, сырокопченые колбасы подделывают из-за того, что это не только популярный, но и дорогой продукт. Вареную колбасу подделывают по причине ее доступности.

Напомним:

здоровье колбаса
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