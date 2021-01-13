Какую серьезную опасность несет для тела оральный секс - ответ ученых

Оказывается, оральный секс - любимая забава миллионов пар, чреват серьезными последствиями для организма.
Оральный секс повышает опасность развития опухолей полости рта. Как сообщается в специализированном журнале Cancer, такое положение вещей прямо связано с риском передачи папилломавируса человека (ВПЧ).
Как сообщают ученые, вирус при оральном сексе может поражать полость рта и горла. А это и способствует развитию злокачественных новообразований. В частности, исследователи выяснили, что если человек в прошлом имел более десятка партнеров по оральному сексу, то вероятность развития рака полости рта, связанного с ВПЧ, увеличивается вчетверо.
При этом частая практика орального секса в более молодом возрасте и увеличение числа партнеров за более короткий период времени еще сильнее увеличивает вероятность развития опухолей полости рта и горла, которые вызывает ВПЧ. Ученые из Университета Джонса Хопкинса изучили 163 пациента, у которых появилась эта опухоль, связанная с данным вирусом. В контрольной группе находились 345 людей, у которых не было рака.
Далее все добровольцы прошли через специальный опрос, который был направлен на выявление распространенности практики орального секса, а также количества половых партнеров в молодые годы. Результаты опроса показали, что чем больше таковых партнеров имелось у пациентов, тем выше была вероятность развития опухолей полости рта и горла, которые вызваны папилломавирусом человека.
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