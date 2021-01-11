Кальций: признаки и симптомы недостаточности

Кальций - важный минерал, а это значит, что организм не может вырабатывать его самостоятельно. / Facebook.com

Кальций - важный минерал, содержащийся в таких продуктах, как молочные продукты и, в меньшей степени, в морепродуктах и ​​листовой зелени. Когда человек не получает достаточного количества кальция с пищей или с добавками, может возникнуть дефицит, приводящий к таким симптомам, как мышечные боли или ломкость костей.

Вот что вам нужно знать о выявлении, диагностике и лечении дефицита кальция.

Что делает кальций?

Кальций - важный минерал, а это значит, что организм не может вырабатывать его самостоятельно.

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Кальций помогает:

Поддерживать нормальную свертываемость крови

Сокращает мышцы, включая сердцебиение

Строит крепкие кости и зубы

В 2011 году 3,5 миллиарда человек во всем мире подвергались риску дефицита кальция. Около 99% кальция в организме хранится в зубах и костях. "Другой процент находится в крови и жидкостях, в наших клетках и тканях", - говорит Келли Рашид, доктор медицинских наук, диетолог с собственной частной практикой. "В жидкости он действует как электролит и играет важную роль в сердечном ритме и сокращении мышц", - добавляет он.

Признаки и симптомы дефицита кальция

Со временем симптомы дефицита кальция становятся все более очевидными, но есть некоторые начальные признаки. По словам Бансари Ачарьи, зарегистрированного диетолога-диетолога из Детройта, штат Мичиган, дефицит кальция может вызывать такие симптомы, как:

Спазмы мышц

Судороги

Мышечные боли

По словам Цзинаня Банна, доктора философии, дипломированного диетолога и профессора питания Гавайского университета в Маноа, длительный дефицит кальция может вызывать:

Нерегулярное сердцебиение

Остеопения

Остеопороз

Повышенный риск переломов костей

Гипокальциемия

"Когда мы не получаем достаточно кальция с пищей, наши кости компенсируют дефицит, высвобождая кальций обратно в кровь и жидкости организма", - говорит Рашид. "Когда это происходит регулярно и со временем, это может способствовать снижению костной массы, остеопении и остеопорозу. Все эти состояния увеличивают риск переломов".

Причины дефицита кальция

Есть несколько способов восполнить дефицит кальция, но самый распространенный - это диета с низким содержанием кальция. Рекомендуемая суточная доза кальция зависит от пола и возраста:

Младенцы 0-6 месяцев: 200 мг

Младенцы 7-12 месяцев: 260 мг

Дети 1-3 года: 700 мг

Дети 4-8 лет: 1000 мг

Подростки 9-18 лет: 1300 мг

Взрослые 19-50 лет: 1000 мг

Мужчины 50-70 лет: 1000 мг

Женщины старше 50 лет: 1200 мг

Взрослые старше 71 года: 1200 мг

Хотя кальций содержится в различных продуктах, есть много причин, по которым его может не хватать. Следующие люди подвержены повышенному риску дефицита кальция:

Вегетарианцы и веганы могут потреблять меньше кальция из своего рациона, особенно веганы, поскольку они избегают молочных продуктов.

Люди с непереносимостью лактозы не переносят молочные продукты - крупный источник кальция.

Женщины в постменопаузе, потому что снижение выработки эстрогенов может снизить всасывание кальция.

Недостаток кальция также может возникать у новорожденных, хотя симптомы и причины разные. Это называется неонатальной гипокальциемией.

Неонатальная гипокальциемия

Неонатальная гипокальциемия возникает, когда у ребенка недостаточно кальция в крови. Симптомы обычно появляются в период от одного дня до нескольких недель после рождения. Хотя не у всех детей с неонатальной гипокальциемией проявляются симптомы, следует обратить внимание на следующие признаки:

Подергивания мышц

Тремор

Судороги

Плохой аппетит

Вялость

Это редкое заболевание возникает из-за низкого уровня гормона паращитовидной железы или низкого уровня магния у ребенка. Более вероятно, что это произойдет у детей с низкой массой тела при рождении или недоношенных.

Диагностика дефицита кальция

"Если вы испытываете такие симптомы, как мышечные боли, покалывание в руках или ногах, или изменения психического статуса, вам следует как можно скорее обратиться к врачу", - говорит Ачарья, отмечая, что еще важнее нанести визит, если в вашей семье есть история остеопороза.

Еще одна причина посетить врача - это если вы начали уменьшаться в размерах. "Если вы замечаете, что ваш рост снижается, это может быть признаком потери костной массы из-за длительного недостаточного потребления кальция", - говорит Рашид.

Дефицит кальция сложно проверить, так как ваши кости вымывают кальций в кровоток во время дефицита. Таким образом, уровень кальция в крови может быть нормальным, несмотря на его дефицит. Поэтому лучше измерять плотность кости с помощью сканирования костей, которое представляет собой визуализационный тест, который может выявить проблемы со скелетом, которые не может обнаружить обычный рентген.

Лечение дефицита кальция

После того, как вам поставят диагноз дефицита кальция, врач поможет составить план лечения.

"Лечение зависит от того, насколько серьезным является состояние и как долго оно сохраняется, - говорит Банна. - Вливание кальция может быть оправдано при тяжелом и остром дефиците, в то время как кальций и витамин D могут быть оправданы в противном случае в виде добавок".

Чтобы увеличить потребление, включите в свой рацион продукты, богатые кальцием, например:

Йогурт

Молоко

Сыр

Овсяная каша

Миндаль

Обогащенный апельсиновый сок

Помимо увеличения потребления кальция, убедитесь, что вы потребляете достаточное количество витамина D, так как он помогает вашему организму усваивать и использовать кальций.

Ваш врач также может порекомендовать лечить это состояние с помощью рецептурных добавок кальция, - говорит Ачарья. Но потребление кальция больше, чем ваш верхний предел, может вызвать запор, проблемы с усвоением цинка и камни в почках.