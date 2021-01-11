УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Кальций: признаки и симптомы недостаточности

11 января 2021, 09:11

Кальций - важный минерал, а это значит, что организм не может вырабатывать его самостоятельно.

продукты, мясо, молоко
Кальций - важный минерал, а это значит, что организм не может вырабатывать его самостоятельно. / Facebook.com

Кальций - важный минерал, содержащийся в таких продуктах, как молочные продукты и, в меньшей степени, в морепродуктах и ​​листовой зелени. Когда человек не получает достаточного количества кальция с пищей или с добавками, может возникнуть дефицит, приводящий к таким симптомам, как мышечные боли или ломкость костей.

Вот что вам нужно знать о выявлении, диагностике и лечении дефицита кальция.

Что делает кальций?

Кальций - важный минерал, а это значит, что организм не может вырабатывать его самостоятельно.

Читайте такжеКальций: факты, которые вы должны знать

Кальций помогает:

  • Поддерживать нормальную свертываемость крови
  • Сокращает мышцы, включая сердцебиение
  • Строит крепкие кости и зубы

В 2011 году 3,5 миллиарда человек во всем мире подвергались риску дефицита кальция. Около 99% кальция в организме хранится в зубах и костях. "Другой процент находится в крови и жидкостях, в наших клетках и тканях", - говорит Келли Рашид, доктор медицинских наук, диетолог с собственной частной практикой. "В жидкости он действует как электролит и играет важную роль в сердечном ритме и сокращении мышц", - добавляет он.

Признаки и симптомы дефицита кальция

Со временем симптомы дефицита кальция становятся все более очевидными, но есть некоторые начальные признаки. По словам Бансари Ачарьи, зарегистрированного диетолога-диетолога из Детройта, штат Мичиган, дефицит кальция может вызывать такие симптомы, как:

  • Спазмы мышц
  • Судороги
  • Мышечные боли

По словам Цзинаня Банна, доктора философии, дипломированного диетолога и профессора питания Гавайского университета в Маноа, длительный дефицит кальция может вызывать:

  • Нерегулярное сердцебиение
  • Остеопения
  • Остеопороз
  • Повышенный риск переломов костей
  • Гипокальциемия

"Когда мы не получаем достаточно кальция с пищей, наши кости компенсируют дефицит, высвобождая кальций обратно в кровь и жидкости организма", - говорит Рашид. "Когда это происходит регулярно и со временем, это может способствовать снижению костной массы, остеопении и остеопорозу. Все эти состояния увеличивают риск переломов".

Причины дефицита кальция

Есть несколько способов восполнить дефицит кальция, но самый распространенный - это диета с низким содержанием кальция. Рекомендуемая суточная доза кальция зависит от пола и возраста:

  • Младенцы 0-6 месяцев: 200 мг
  • Младенцы 7-12 месяцев: 260 мг
  • Дети 1-3 года: 700 мг
  • Дети 4-8 лет: 1000 мг
  • Подростки 9-18 лет: 1300 мг
  • Взрослые 19-50 лет: 1000 мг
  • Мужчины 50-70 лет: 1000 мг
  • Женщины старше 50 лет: 1200 мг
  • Взрослые старше 71 года: 1200 мг

Хотя кальций содержится в различных продуктах, есть много причин, по которым его может не хватать. Следующие люди подвержены повышенному риску дефицита кальция:

  • Вегетарианцы и веганы могут потреблять меньше кальция из своего рациона, особенно веганы, поскольку они избегают молочных продуктов.
  • Люди с непереносимостью лактозы не переносят молочные продукты - крупный источник кальция.
  • Женщины в постменопаузе, потому что снижение выработки эстрогенов может снизить всасывание кальция.

Недостаток кальция также может возникать у новорожденных, хотя симптомы и причины разные. Это называется неонатальной гипокальциемией.

Неонатальная гипокальциемия

Неонатальная гипокальциемия возникает, когда у ребенка недостаточно кальция в крови. Симптомы обычно появляются в период от одного дня до нескольких недель после рождения. Хотя не у всех детей с неонатальной гипокальциемией проявляются симптомы, следует обратить внимание на следующие признаки:

  • Подергивания мышц
  • Тремор
  • Судороги
  • Плохой аппетит
  • Вялость

Это редкое заболевание возникает из-за низкого уровня гормона паращитовидной железы или низкого уровня магния у ребенка. Более вероятно, что это произойдет у детей с низкой массой тела при рождении или недоношенных.

Диагностика дефицита кальция

"Если вы испытываете такие симптомы, как мышечные боли, покалывание в руках или ногах, или изменения психического статуса, вам следует как можно скорее обратиться к врачу", - говорит Ачарья, отмечая, что еще важнее нанести визит, если в вашей семье есть история остеопороза.

Еще одна причина посетить врача - это если вы начали уменьшаться в размерах. "Если вы замечаете, что ваш рост снижается, это может быть признаком потери костной массы из-за длительного недостаточного потребления кальция", - говорит Рашид.

Дефицит кальция сложно проверить, так как ваши кости вымывают кальций в кровоток во время дефицита. Таким образом, уровень кальция в крови может быть нормальным, несмотря на его дефицит. Поэтому лучше измерять плотность кости с помощью сканирования костей, которое представляет собой визуализационный тест, который может выявить проблемы со скелетом, которые не может обнаружить обычный рентген.

Лечение дефицита кальция

После того, как вам поставят диагноз дефицита кальция, врач поможет составить план лечения.

"Лечение зависит от того, насколько серьезным является состояние и как долго оно сохраняется, - говорит Банна. - Вливание кальция может быть оправдано при тяжелом и остром дефиците, в то время как кальций и витамин D могут быть оправданы в противном случае в виде добавок".

Чтобы увеличить потребление, включите в свой рацион продукты, богатые кальцием, например:

  • Йогурт
  • Молоко
  • Сыр
  • Овсяная каша
  • Миндаль
  • Обогащенный апельсиновый сок

Помимо увеличения потребления кальция, убедитесь, что вы потребляете достаточное количество витамина D, так как он помогает вашему организму усваивать и использовать кальций.

Ваш врач также может порекомендовать лечить это состояние с помощью рецептурных добавок кальция, - говорит Ачарья. Но потребление кальция больше, чем ваш верхний предел, может вызвать запор, проблемы с усвоением цинка и камни в почках.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Кальций: признаки и симптомы недостаточности». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Что нельзя есть на завтракЧто нельзя есть на завтрак Перепелиные яйца: мифы, польза, вред и секреты приготовленияПерепелиные яйца: мифы, польза, вред и секреты приготовления Ученые придумали новый метод борьбы с ракомУченые придумали новый метод борьбы с раком Ученые поведали, почему не стоит есть сладостиУченые поведали, почему не стоит есть сладости Нормально ли разговаривать с собой: ученые дали ответНормально ли разговаривать с собой: ученые дали ответ
Следующий материал

Последние новости

09:55
Степанов объяснил, для чего в Украине ввели жесткий карантин
09:50
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
09:43
Снегопады, метели и мороз до -16: какой будет погода в Украине до конца недели Видео
09:25
Секс в большом городе официально продлен - появился первый тизер Видео
09:25
Президентство Зеленского - беспросветные тупость, лузерство и профанация мнение
Реклама
09:23
Как сделать желания реальностью: астролог назвала правила Видео
09:22
СМИ: приход к власти Байдена развяжет газовую войну из-за Северного потока-2 Видео
09:11
Кальций: признаки и симптомы недостаточности Видео
08:59
Гороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всего Видео
08:58
Впервые появилась информация о состоянии Анастасии Заворотнюк
08:46
Гороскоп на 11 января для всех: заряжение любовью, интриги и амурный холодок Видео
08:12
Коронавирус в Украине 11 января: за сутки поставили около 4 тыс. новых диагнозов Видео
08:11
В США для узурпации власти используют методы, обкатанные на Украине мнение
08:04
Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина" и призвала Пенса отстранить "помешанного" Видео
07:51
Бомбы и коктейли Молотова: стало известно, с чем сторонники Трампа пошли на Капитолий Видео
07:14
Повышает риск смерти от COVID-19 в два раза: названа болезнь Видео
06:49
Локдаун в Украине - имитация бурной деятельности от безысходности мнение
06:40
Авиакатастрофа в Индонезии: Боинг разбился при ударе о поверхность воды Видео
06:22
Фантастические юбки и платья в стиле пэчворк врываются в моду на весну-лето Фото Видео
05:44
В Киеве определились с работой катков на время жесткого карантина Видео
Реклама
05:01
"Украина рядом": в МИД Украины отреагировали на авиакатастрофу в Индонезии Видео
04:41
Что такое ламинирование ресниц и как долго держится эффект Видео
04:30
"Не обгоняй с правого бока": Патрульная полиция опозорилась странными бордами Видео
03:52
В Сети появились дата выхода и сюжетные детали Far Cry 6 Видео
03:13
Лукашенко откровенно поделился, как уживается с Путиным Видео
02:35
От засухи до ранних заморозков: синоптик дала неожиданный прогноз на 2021 год Видео
01:30
Кого в Украине сразил коронавирус: эксперт назвал устрашающую цифру Видео
00:51
Время Водолеев: что сильно бьет по бюджету, и когда затаиться Видео
00:32
Трамп высказал мнение о вероятном импичменте – Bloomberg Видео
00:25
Эрдоган раскрыл планы Турции по вступлению в ЕС и назвал условия Анкары Видео
00:03
Сын Лукашенко впервые заговорил о "даме сердца"
10 января, воскресенье
23:39
Украину накроют арктические морозы: синоптик предупредила о резком похолодании Видео
23:00
В Тернополе губернатор повторно заболел коронавирусом Видео
22:56
В Украине за сутки диагностировали 5 тысяч новых случаев коронавируса Видео
22:29
Шварценеггер осудил штурм Капитолия и "бесхребетных" политиков Видео
22:10
Трамп изменил планы по выборам президента 2024 года Видео
22:03
IO Interactive продолжает делиться геймплейными кадрами скоро выходящего Hitman III Видео
22:01
В Крыму пересохло водохранилище, из которого брали воду для жителей Симферополя Видео
21:32
Кривонос пояснил, почему Украине не удалось отвоевать Крым Видео
21:26
Аномальные снегопады обрушились на Испанию: число жертв растет Видео
Реклама
21:17
Apple готовит сразу две новые модели iPhone SE и AirPods Pro с обновлённым дизайном – СМИ
21:00
В Казахстане начались массовые акции протеста: много задержанных Видео
20:38
Тернополь сдался и все-таки решил соблюдать усиленный карантин Видео
20:25
В Telegram обнаружили канал Дональда Трампа Видео
20:15
Создатель Deus Ex и Dishonored объявил о разработке новой игры: первые подробности Видео
20:00
Перепелиные яйца: мифы, польза, вред и секреты приготовления Видео
19:57
Кулеба назвал Крым "острой раной" для Путина Видео
19:52
Лоукостер Ryanair приостанавливает большинство рейсов из Киева
19:15
Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 с интересными нововведениями
19:01
В США полиция арестовала захватчиков Капитолия Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять