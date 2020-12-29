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Календарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и Крещение

29 декабря 2020, 05:17

Прогноз магнитных бурь на январь 2021 обещает очень сложный и неспокойный месяц.

Магнитные бури в январе 2021 - самый точный прогноз магнитных бурь
Магнитные бури в январе 2021 - самый точный прогноз магнитных бурь / 1zoom.ru

Магнитные бури в январе 2021 начнутся с первых дней и штормить будет примерно половину месяца.

В самом начале января на Солнце прогнозируется серьезная вспышка, которая и спровоцирует мощные геомагнитные волнения в атмосфере Земли. К середине месяца они утихнут. Но окончания января снова будет неспокойным.

Магнитные бури повлекут за собой головные боли и головокружения, тахикардию и скачки давления, спровоцируют проблемы с сосудами и суставами. В эти дни может наблюдаться болевой синдром в области левого подреберья (область сердца). Люди будут жаловаться на апатию и бессонницу, чувство тревоги или раздражительности без явной причины.

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Самый точный прогноз магнитных бурь на январь 2021 – даты

⇒ Магнитная буря с 1 по 9 января 2021 будет достаточно сильной. Период с 3-го по 5-е число даст небольшую передышку сосудам – но 6 и 9 января метеочувствительным людям будет особенно тяжело. На этот период не стоит планировать серьезных встреч и важных дел.

Эта буря захватит и православное Рождество 2021 – так что на жирные вареники и алкоголь в это время налегать не стоит.

⇒ Магнитная буря с 12 по 18 января 2021 – вторая волна геомагнитных возмущений будет слабее, чем первая. Так что Старый Новый год 2021 пройдет спокойнее, чем Рождество. Больше, чем физические недуги, людей в это время будет волновать психическое состояние: вероятны вспышки раздражительности и гнева, особенно у детей и пожилых людей. Поэтому надо стараться не реагировать на негатив в свой адрес, максимально ограждая себя от стрессов.

18-20 января буря пойдет на спад, а с 21 по 23 января людей ожидает долгожданная передышка от геомагнитных волнений.

⇒ Магнитная буря с 24 по 31 января 2021 – это третья и последняя волна метеоударов месяца. Самые спокойные дни в этот период – 25-е и 26-е, а вот пик магнитной бури придется на 30-31 января.

Сам по себе удар будет средней мощности. Сгладить его негативное влияние на самочувствие поможет отдых, спокойная музыка, длительный сон и неспешные прогулки.

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Самые благоприятные дни для метеочувствительных людей в январе 2021:

  • 10 января;
  • 11 января;
  • 21 января;
  • 25 января;
  • 29 января.

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