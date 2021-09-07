Календарь овуляции: как вычислить благоприятные дни для зачатия ребенка

Календарь овуляции / mosplod.ru

Рано или поздно каждая пара, которая планирует расширение семейства, сталкивается с понятиями овуляции, фертильности и лютеиновой фазы. Разобраться с понятиями и помочь рассчитать оптимальный день для зачатия поможет Главред.

Менструальный цикл женщины играет важнейшую роль в ее репродуктивном здоровье. Именно от дня цикла зависит репродуктивные функции организма. В дни овуляции – выхода яйцеклетки из яичника в фаллопиевы трубы – вероятность зачать ребенка максимально высока.

Условно цикл можно разделить на несколько этапов:

созревание яйцеклетки (фолликулярная фаза);

лютеиновая фаза;

овуляция;

менструация.

Именно от продолжительности каждого из циклов зависят шансы стать родителями. В головах многих укоренилась неправильная мысль, что овуляция наступает строго на 14й день после менструации. Да, в некоторых случаях так и есть, если ваш менструальный цикл составляет ровно 28 дней. Однако далеко не каждая женщина может похвастаться подобной точностью своего организма. Продолжительность цикла – процесс индивидуальный и может составлять 21-31 день. А может и вовсе не иметь регулярности.

Как рассчитать день овуляции

День предполагаемого выхода яйцеклетки в фаллопиевы трубы можно узнать с помощью простых расчетов. Нужно отнять от средней продолжительности цикла 10-12 дней. Если продолжительность цикла 30 дней, то предполагаемая овуляция наступит на 18-20 день. Не стоит забывать о том, что отсчет начала цикла ведется с первого дня менструации.

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Окно фертильности: как рассчитать благоприятные для зачатия дни

Читайте такжеДля тонуса и чтоб быстрее забеременеть: названы самые полезные специи для женщинНесмотря на то, что жизнь яйцеклетки длится 24 часа, природа разумно все рассчитала и предоставила больше возможностей забеременеть. Если жизненный путь яйцеклетки составляет сутки, то сперматозоиды более живучие, они могут не терять жизнеспособности в организме женщины до 5 дней. Именно поэтому благоприятными днями для зачатия являются 4-5 дней до овуляции и 1-2 суток после.

Чтобы быть полностью уверенными в том, что наступили фертильные дни можно воспользоваться специальным тестом для определения овуляции, которые продаются в аптеках.

На вероятность зачатия, помимо женского цикла влияют также такие факторы как состояние здоровье женщины и ее партнера, наличие хронических заболеваний и качество сперматозоидов.

Признаки овуляции

Зачастую овуляция проходит незаметно для организма. Однако в некоторых случаях тело посылает сигналы о том, что готово к зачатию и беременности. К признакам приближающейся овуляции можно отнести: