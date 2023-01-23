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Календарь прививок 2023: когда и от чего в Украине обязательно прививаться

23 января 2023, 21:00
В материале Главреда можно узнать график прививок, который утвердило МОЗ.
прививка
Календарь прививок 2023 / Фото: zt-rada.gov.ua

Календарь прививок - от чего прививаться обязательно

В актуальное время обязательными в Украине являются прививки от 10 опасных заболеваний:

  • корь
  • коклюш
  • краснуха
  • полиомиелит
  • столбняк
  • туберкулез
  • гепатит В
  • дифтерия
  • гемофильная инфекция
  • эпидемический паротит

Вакцины, необходимые для иммунизации приобретаются за средства из государственного бюджета, передаются в регионы и предоставляются для прививок бесплатно.

График прививок 2023

Практически у каждой страны разработан свой календарь прививок – это официальный документ, который утверждает Минздрав. В Украине график обязательных прививок утвержден приказом МОЗ №947. Данный документ вступил в силу 18 апреля 2018 года.

Он предполагает следующий график прививок:

График прививок для Украины
График прививок для Украины / facebook.com/moz.ukr

прививки МОЗ
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