Календарь прививок 2023: когда и от чего в Украине обязательно прививаться

В материале Главреда можно узнать график прививок, который утвердило МОЗ.
Календарь прививок - от чего прививаться обязательно
В актуальное время обязательными в Украине являются прививки от 10 опасных заболеваний:
- корь
- коклюш
- краснуха
- полиомиелит
- столбняк
- туберкулез
- гепатит В
- дифтерия
- гемофильная инфекция
- эпидемический паротит
Вакцины, необходимые для иммунизации приобретаются за средства из государственного бюджета, передаются в регионы и предоставляются для прививок бесплатно.
График прививок 2023
Практически у каждой страны разработан свой календарь прививок – это официальный документ, который утверждает Минздрав. В Украине график обязательных прививок утвержден приказом МОЗ №947. Данный документ вступил в силу 18 апреля 2018 года.
Он предполагает следующий график прививок:
Автор: Елизавета Бельмас