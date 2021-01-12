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Календула: мощный антиоксидант и противораковое средство

12 января 2021, 20:57

Экстракт календулы известен своими противогрибковыми и антимикробными свойствами.

Календула
Экстракт календулы известен своими противогрибковыми и антимикробными свойствами. / Pixabay

Календула, цветущее растение может подаваться как чай или использоваться в качестве ингредиента в различных травяных составах.

Хотя чай делают, замачивая цветы в кипящей воде, экстракт получают как из цветов, так и из листьев.

Несмотря на легкую горьковатость, чай с календулой является традиционным средством, используемым в народной медицине из-за его лечебных свойств. Между тем, вы можете найти экстракт в маслах, мазях и настойках.

Вот 7 потенциальных преимуществ чая и экстракта календулы.

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1. Содержит антиоксиданты

Антиоксиданты - это полезные соединения, которые нейтрализуют вредное воздействие окислительного стресса на ваш организм. Экстракт календулы обладает несколькими мощными антиоксидантами, включая тритерпены, флавоноиды, полифенолы и каротиноиды.

Кроме того, он может содержать противовоспалительные соединения, такие как фактор некроза опухоли альфа (TNFα). Хотя воспаление - это нормальная реакция организма, хроническое воспаление связано с множеством состояний, включая ожирение, метаболический синдром и диабет 2 типа.

2. Может способствовать заживлению ран и кожных язв

Экстракт календулы, содержащийся в маслах, мазях и настойках, можно использовать местно для лечения ран и язв. Вы также можете нанести чай на кожу с помощью тканевого компресса или пульверизатора. Однако неясно, дает ли чай такой же эффект.

Исследования в пробирках и на животных показывают, что экстракт календулы может регулировать экспрессию определенных белков, способствующих заживлению ран.

Одно исследование в пробирке показало, что экстракт календулы увеличивает количество коллагена в ранах по мере их заживления. Этот белок необходим для формирования новой кожи.

3. Антиоксидант календулы может оказывать противоопухолевое действие

Исследования показывают, что флавоноидные и тритерпеновые антиоксиданты календулы могут бороться с лейкемией, меланомой, раком толстой кишки и поджелудочной железы.

Исследования показывают, что экстракт активирует белки, которые убивают раковые клетки, одновременно блокируя другие белки, которые в противном случае препятствовали бы гибели клеток.

Тем не менее, исследования на людях отсутствуют. Чай с календулой или другие продукты с календулой ни в коем случае нельзя использовать для лечения рака.

4. Может обладать противогрибковыми и антимикробными свойствами

Экстракт календулы известен своими противогрибковыми и антимикробными свойствами.

Примечательно, что в одном исследовании масло цветков календулы оказалось эффективным против 23 штаммов дрожжей Candida - распространенного грибка, который может вызывать инфекции полости рта, влагалища и кожи.

Другое исследование в пробирке показало, что экстракт календулы подавляет рост лейшмании, паразита, ответственного за лейшманиоз - заболевание, которое может вызывать кожные язвы или поражать внутренние органы, такие как селезенка, печень и костный мозг.

Вы можете наносить масла календулы, мази, тканевые компрессы или спреи прямо на кожу, но помните, что необходимы исследования на людях, поэтому неясно, насколько эффективны эти методы лечения.

5. Может поддерживать здоровье полости рта

Календула может помочь в лечении заболеваний полости рта, таких как гингивит.

Гингивит, который характеризуется хроническим воспалением десен, является одним из наиболее распространенных заболеваний полости рта.

В 6-месячном исследовании с участием 240 человек с гингивитом, у тех, кто получал жидкость для полоскания рта с календулой, наблюдалось снижение уровня воспаления на 46% по сравнению с 35% в контрольной группе.

Более того, исследование показало, что жидкость для полоскания рта на основе календулы снижает количество микроорганизмов на шовных материалах, используемых для удаления зубов.

Исследования связывают эти эффекты с сильными противовоспалительными и антимикробными свойствами календулы.

Кроме того, считается, что полоскание горла отваром с календулой облегчает боль в горле, хотя доказательства являются анекдотическими.

6. Может улучшить здоровье кожи

Экстракт календулы широко используется в косметике, включая кремы и мази.

Исследования как в пробирке, так и на людях показывают, что экстракт календулы может усиливать увлажнение кожи и стимулировать ее упругость и эластичность, что может замедлить появление признаков старения.

Эти эффекты, вероятно, связаны с содержанием в нем антиоксидантов, которые могут уменьшить повреждение кожи, вызванное окислительным стрессом.

Воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения является основной причиной окислительного стресса кожи. Интересно, что одно исследование в пробирке показало, что масло календулы имеет фактор защиты от солнца (SPF) 8,36 (30).

Таким образом, солнцезащитные кремы с маслом календулы могут защитить от солнечных ожогов.

7. Другое использование

Многие люди утверждают, что календула имеет и другие применения, но лишь немногие из них подтверждены наукой.

Может регулировать менструальный цикл. Считается, что календула вызывает менструацию и снимает менструальные спазмы, хотя подтверждающих исследований нет.

Может облегчить боль в сосках во время кормления грудью. При местном применении продукты с календулой могут лечить трещины на сосках во время кормления грудью.

Может работать как тоник для лица. Считается, что календула уменьшает угри и высыпания из-за своих антимикробных свойств. Однако это утверждение не подтверждается никакими доказательствами.

Может улучшить здоровье сердца. Противовоспалительный и антиоксидантный потенциал календулы может снизить риск сердечного приступа. Однако эти эффекты были замечены в одном исследовании в пробирке, в котором использовались высокие дозы.

Может снять мышечную усталость. Исследование на мышах показало, что экстракт календулы снижает мышечную болезненность, вызванную физической нагрузкой. Однако в исследование включены экстракты двух других растений, что затрудняет определение того, как календула работает сама по себе.

здоровье
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