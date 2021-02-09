Кардиолог назвал редкий и опасный симптом инфаркта

Доктор медицинских наук Александр Шарандак детально рассказал о симптоме сердечного приступа, который часто пропускают даже опытные медики-кардиологи.
Существует абдоминальный вариант инфаркта миокарда, симптом которого могут вовремя не распознать даже врачи, интерпретировав его как другое заболевание. Об этом сообщил известный кардиолог и доктор медицинских наук Александр Шарандак в комментарии специализированному порталу Medikforum.
Врач рассказал о необычных проявлениях абдоминального инфаркта. Они часто сопровождаются симптомами, из-за которых его путают с патологиями желудочно-кишечного тракта. "При абдоминальном инфаркте миокарда возникает поражение нижней стенки сердца, которая практически соприкасается с диафрагмой", — отметил Шарандак.
Медик назвал главный признак такого сердечного приступа — жгучая боль в животе. Также возможны другие симптомы, создающие впечатление, что у пострадавшего человека возникли проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Развитие этих симптомов является сигналом того, что часть сердечной мышцы, расположенная в близком соседстве с диафрагмой, охвачена процессом некроза, отметил кардиолог.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Западные СМИ писали, что заболевание десен способно спровоцировать сердечные заболеваниям, поскольку скопление "плохих" бактерий во рту может попасть в кровоток.
- Необычный – кислый привкус во рту – может быть симптомом инфаркта.