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Кардиолог раскрыл необычные симптомы инфаркта

17 января 2021, 00:53
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Некоторые люди могут не ощущать боль при инфаркте, отметил медик.

Врач поделился, что кашель может быть симптомом инфаркта – Инфаркт симптомы заболевания
Кашель может быть симптомом инфаркта, поделился врач / Reuters

Российский врач-кардиолог Александр Мясников сообщил, что есть необычные симптомы инфаркта – кашель, холодный пот, слабость, одышка и затруднение дыхания.

Во время инфаркта пациент может ощущать изжогу, зубную боль, возможна отрыжка и неприятные ощущения в пальцах и в области шеи, рассказал медик в эфире канала Россия 1.

По его словам, в некоторых случаях инфаркт может проходить без симптомов.

Врач добавил, что самым распространенным признаком инфаркта считают давящую боль за грудиной, однако ее могут не ощущать женщины и диабетики.

сердце Александр Мясников
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