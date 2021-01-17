Кардиолог раскрыл необычные симптомы инфаркта

Кашель может быть симптомом инфаркта, поделился врач / Reuters

Российский врач-кардиолог Александр Мясников сообщил, что есть необычные симптомы инфаркта – кашель, холодный пот, слабость, одышка и затруднение дыхания.

Во время инфаркта пациент может ощущать изжогу, зубную боль, возможна отрыжка и неприятные ощущения в пальцах и в области шеи, рассказал медик в эфире канала Россия 1.

По его словам, в некоторых случаях инфаркт может проходить без симптомов.

Врач добавил, что самым распространенным признаком инфаркта считают давящую боль за грудиной, однако ее могут не ощущать женщины и диабетики.