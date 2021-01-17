Кардиолог раскрыл необычные симптомы инфаркта

Некоторые люди могут не ощущать боль при инфаркте, отметил медик.
Российский врач-кардиолог Александр Мясников сообщил, что есть необычные симптомы инфаркта – кашель, холодный пот, слабость, одышка и затруднение дыхания.
Во время инфаркта пациент может ощущать изжогу, зубную боль, возможна отрыжка и неприятные ощущения в пальцах и в области шеи, рассказал медик в эфире канала Россия 1.
По его словам, в некоторых случаях инфаркт может проходить без симптомов.
Врач добавил, что самым распространенным признаком инфаркта считают давящую боль за грудиной, однако ее могут не ощущать женщины и диабетики.
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Автор: Екатерина Присяжнюк