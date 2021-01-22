Кардиолог рассказал, чем опасен учащенный пульс / Reuters

Учащенное сердцебиение в большинстве случаев сигнализирует о различных нарушениях здоровья. Об этом в комментарии порталу Medikforum рассказал известный кардиолог Юрий Кремнев.

Он утверждает, что эпизоды учащенного сердцебиения у человека — повод для посещения врача и консультации с ним. Весьма вероятно, что медик назначит специальную проверку состояния сердца.

"А если еще появляются одышка и отеки, то это уже повод бить тревогу. Сердце в этом случае точно больное", — сказал Кремнев.

Кардиолог также пояснил, что учащенный пульс может быть предупредительным симптомом сердечной недостаточности. Кроме того, учащенное сердцебиение может возникать из-за болезни, которая связана с дисфункцией нервной либо эндокринной систем.

По словам медика-эндокринолога Антона Полякова, учащенный пульс также может быть маркером опасных нарушений, которые спровоцированы сахарным диабетом и ожирением. К тому же, его наличие может быть причиной повышенного артериального давления.

"Если не обращать на это внимание, то развивается атеросклероз. Он может привести к инфаркту, инсульту, а в дальнейшем и к летальному исходу", — подытожил Поляков.

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