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Кашель может быть неожиданным симптомом опасного состояния

30 декабря 2020, 20:54

В редких случаях стабильно высокие показатели могут вызвать заметные изменения в организме.

кашель, болезнь
В редких случаях стабильно высокие показатели могут вызвать заметные изменения в организме. / Фото pixabay.com

Высокое кровяное давление встречается у многих людей, но многие люди даже не подозревают о нем. Состояние, при котором сердцу приходится больше работать, чтобы перекачивать кровь по телу, обычно не сопровождается симптомами.

Отсутствие предупреждающих знаков делает высокое кровяное давление очень пагубным: если его не лечить, оно может повысить риск сердечного приступа.

В редких случаях стабильно высокие показатели могут вызвать заметные изменения в организме.

Были сообщения о том, что хронический кашель может сигнализировать о высоком кровяном давлении.

Исследование, опубликованное в European Respiratory Journal, направлено на количественную оценку распространенности этого симптома у пациентов с гипертонией.

Курильщики, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, кроме гипертонии, и те, у кого респираторные заболевания, кроме кашля, были исключены.

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Перед тестированием пациенты с гипертонией принимали гипотензивные препараты. Были записаны демографические данные, гипертонический статус, артериальное давление и частота сердечных сокращений в положении сидя.

В конце исследования не было значительных различий в возрасте, половом составе, артериальном давлении или частоте сердечных сокращений между группами.

Тем не менее, 17 пациентов с хроническим кашлем были гипертониками, по сравнению только с тремя из контрольных субъектов.

В своих заключительных замечаниях исследователи отметили, что "хронический кашель потенциально связан с повышенным риском гипертонии".

"Это может быть результатом сердечно-сосудистых последствий повторных приступов кашля или, возможно, вегетативной дисфункции в этой группе", - сказали они.

Вегетативная дисфункция, также известная как невропатия, возникает при повреждении нервов, контролирующих непроизвольные функции организма.

Что делать?

Единственный способ определить, есть ли у вас высокое кровяное давление, - это проверить свое кровяное давление.

Если у вас диагностировано высокое кровяное давление, обычно рекомендуется изменить образ жизни, чтобы снизить ваши показатели.

По данным NHS, сокращение количества соли в пище и употребление большого количества фруктов и овощей может помочь снизить высокое кровяное давление.

Сокращение потребления соли особенно важно, поскольку соль повышает кровяное давление. Чтобы избежать риска, вам следует стремиться съедать менее шести граммов соли в день, что составляет примерно чайную ложку, советует NHS.

"Диета с низким содержанием жиров, включающая большое количество клетчатки, такой как цельнозерновой рис, хлеб и макаронные изделия, а также много фруктов и овощей, также помогает снизить кровяное давление", - советует здоровый организм.

Регулярные упражнения также могут оказать положительное влияние на высокое кровяное давление.

Согласно руководящим принципам общественного здравоохранения Великобритании, взрослые должны еженедельно заниматься аэробной нагрузкой средней интенсивности, такой как езда на велосипеде или быстрая ходьба, не менее 150 минут (2 часа 30 минут).

здоровье артериальное давление
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