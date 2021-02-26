Кинза: впечатляющие преимущества для здоровья пряности "с характером"

Кориандр содержит несколько антиоксидантов, которые предотвращают повреждение клеток/Pixabay

Кориандр - это трава, которая обычно используется для придания вкуса интернациональным блюдам.

Она происходит из растения Coriandrum sativum и связана с петрушкой, морковью и сельдереем, пишет Healthline.

Cемена Coriandrum sativum называют кориандром, а его листья - кинзой. Растение также известно как китайская петрушка.

Многие люди используют кориандр в таких блюдах, как супы и сальса, а также в индийских, ближневосточных и азиатских блюдах, таких как карри и масала. Листья кориандра часто используются целыми, а семена - сушеными или измельченными.

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Во избежание путаницы в этой статье упоминаются определенные части растения Coriandrum sativum.

Вот 5 впечатляющих преимуществ кориандра для здоровья.

Может помочь снизить уровень сахара в крови

Высокий уровень сахара в крови является фактором риска диабета 2 типа.

Семена кориандра, экстракт и масла могут помочь снизить уровень сахара в крови. На самом деле, люди с низким уровнем сахара в крови или принимающие лекарства от диабета должны проявлять осторожность с кориандром, поскольку он очень эффективен для снижения уровня сахара в крови.

Исследования на животных показывают, что семена кориандра снижают уровень сахара в крови, способствуя активности ферментов, которые помогают удалить сахар из крови.

Исследование показало, что та же доза экстракта семян кориандра снижает уровень сахара в крови и увеличивает высвобождение инсулина у крыс с диабетом по сравнению с контрольными животными.

Богат иммуностимулирующими антиоксидантами

Кориандр содержит несколько антиоксидантов, которые предотвращают повреждение клеток, вызванное свободными радикалами.

Доказано, что его антиоксиданты борются с воспалениями в организме.

Эти соединения включают терпинен, кверцетин и токоферолы, которые могут оказывать противоопухолевое, иммуностимулирующее и нейрозащитное действие, согласно исследованиям в пробирках и на животных.

Одно исследование в пробирке показало, что антиоксиданты в экстракте семян кориандра снижают воспаление и замедляют рост раковых клеток легких, простаты, груди и толстой кишки.

Может принести пользу здоровью сердца

Некоторые исследования на животных и в пробирках показывают, что кориандр может снизить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как высокое кровяное давление и уровень ЛПНП (плохого) холестерина.

Экстракт кориандра действует как мочегонное средство, помогая организму вымывать избыток натрия и воды. Это может снизить ваше кровяное давление.

Некоторые исследования показывают, что кориандр также может помочь снизить уровень холестерина. Одно исследование показало, что у крыс, получавших семена кориандра, наблюдалось значительное снижение уровня холестерина ЛПНП (плохого) и повышение уровня холестерина ЛПВП (хорошего).

Более того, многие люди считают, что употребление в пищу острых трав и специй, таких как кориандр, помогает им снизить потребление натрия, что может улучшить здоровье сердца.

В группах населения, которые потребляют большое количество кориандра, помимо других специй, частота сердечных заболеваний, как правило, ниже, особенно по сравнению с людьми, придерживающимися западной диеты, которая содержит больше соли и сахара.

Может защитить здоровье мозга

Многие заболевания головного мозга, включая болезнь Паркинсона, Альцгеймера и рассеянный склероз, связаны с воспалением.

Противовоспалительные свойства кориандра могут защитить от этих заболеваний.

Одно исследование на крысах показало, что экстракт кориандра защищает от повреждения нервных клеток после судорог, вызванных лекарствами, вероятно, из-за его антиоксидантных свойств.

Исследование на мышах показало, что листья кориандра улучшают память, что позволяет предположить, что это растение может применяться при болезни Альцгеймера.

Кориандр также помогает справиться с тревогой.

Исследования на животных показывают, что экстракт кориандра почти так же эффективен, как диазепам, распространенное лекарство от беспокойства, в уменьшении симптомов этого состояния.

Имейте в виду, что необходимы исследования на людях.

Может способствовать пищеварению и здоровью кишечника

Масло, извлеченное из семян кориандра, может ускорить и способствовать здоровому пищеварению.

Одно 8-недельное исследование с участием 32 человек с синдромом раздраженного кишечника (СРК) показало, что прием 30 капель лекарственного средства на основе кориандра трижды в день значительно уменьшил боль в животе, вздутие живота и дискомфорт по сравнению с группой плацебо.

Экстракт кориандра используется в традиционной иранской медицине как стимулятор аппетита. Одно исследование на крысах показало, что он увеличивает аппетит по сравнению с контрольными крысами, которым давали воду или ничего.