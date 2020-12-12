"Кишат бактериями": деньги могут быть переносчиками заболеваний

Деньги могут переносить вирусы, простейшие и бактерии. / УНИАН

Вы никогда не знаете, где были купюры и монеты, или какие микробы несут деньги, которые вы держите в руках. Оказывается, что угодно, от доброкачественных бактерий до опасных супербактерий, могут находиться на купюрах.

Вот что вам нужно знать о микробах на деньгах и о том, что вы можете сделать, чтобы защитить себя.

Деньги могут передавать микробы от человека к человеку

Деньги могут переносить вирусы, простейшие и бактерии. В зависимости от того, где они были, они могут переносить почти что угодно. Одно старое и широко цитируемое исследование даже показало, что 79% однодолларовых банкнот содержат следы кокаина.

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Другое исследование долларовых купюр в Нью-Йорке обнаружило целый ряд активных микробов, наиболее распространенными из которых были propionibacterium acnes, бактерии, ответственные за высыпание прыщей. Исследователи проанализировали набор однодолларовых банкнот, полученный в банке Манхэттена, и обнаружили, что оба набора кишат бактериями.

"Деньги служат фомитом, неодушевленным средством распространения болезнетворных микроорганизмов", - говорит Чарльз Бейли, доктор медицины, медицинский директор по профилактике инфекций в Providence St. Joseph Health.

Например, если вы дотронетесь до денег, а затем дотронетесь до руки другого человека, вы можете передать ему микробы. Или, если вы прикоснетесь к грязным деньгам, а затем коснетесь дверной ручки, кнопки лифта или сенсорного экрана банкомата, вы также можете распространить инфекцию.

По словам Ричарда Хонакера, доктора медицины, врача семейной медицины из Вирджинии и главного медицинского советника Your Doctors Online, эти микробы могут содержать как банкноты, так и монеты, что дает им возможность распространяться через руку любого, кто с ними обращается. Одно исследование показало, что устойчивая к метициллину S. aureus (MRSA), супербактерия, развившая устойчивость к пенициллину, может легко выжить на монетах.

И вот насколько легко может быть зараженный вирусом, чтобы передать этот вирус вам. Это просто прикосновение. Одно исследование показало, что физическая валюта переходит из рук в руки не менее 55 раз в год или почти раз в неделю. Но многие люди этого не осознают или не замечают риска.

Хотя продолжительность жизни микробов на поверхности зависит от возбудителя, некоторые вирусы могут жить до 72 часов, поэтому важно соблюдать осторожность при обращении с деньгами.

Как избежать передачи микробов бумажными деньгами

Если вас беспокоит, что в бумажных деньгах обитают микробы, попробуйте их почистить. Но это может быть нелегко.

"Попытка очистить деньги потенциально возможна, но намного сложнее, чем мытье рук, и требует большего обращения с деньгами, чем могло бы быть в противном случае", - сказал Бейли.

Вы можете просто попытаться защитить себя от микробов, которые могут скрываться на ваших деньгах.

Мойте руки с мылом или дезинфицирующим средством для рук после прикосновения к монетам или купюрам. Носите перчатки. Пара одноразовых гигиенических перчаток защитит ваши руки от микробов, связанных с вашими деньгами.

Не существует идеального или простого способа очистить деньги дома. Китай, в разгар пандемии коронавируса, начал крупные операции по дезинфекции денег ультрафиолетовым светом и высокими температурами, прежде чем возвращать банкноты в обращение.

Существуют несовершенные варианты домашней санитарии, такие как протирание денег в прачечной или чистка каждой банкноты дезинфицирующим средством.

Но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что лучшее решение для работы с потенциально зараженными деньгами - это просто тщательно вымыть руки после прикосновения к любым купюрам или монетам.