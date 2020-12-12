УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

"Кишат бактериями": деньги могут быть переносчиками заболеваний

12 декабря 2020, 14:09

Деньги могут переносить вирусы, простейшие и бактерии.

Деньги
Деньги могут переносить вирусы, простейшие и бактерии. / УНИАН

Вы никогда не знаете, где были купюры и монеты, или какие микробы несут деньги, которые вы держите в руках. Оказывается, что угодно, от доброкачественных бактерий до опасных супербактерий, могут находиться на купюрах.

Вот что вам нужно знать о микробах на деньгах и о том, что вы можете сделать, чтобы защитить себя.

Деньги могут передавать микробы от человека к человеку

Деньги могут переносить вирусы, простейшие и бактерии. В зависимости от того, где они были, они могут переносить почти что угодно. Одно старое и широко цитируемое исследование даже показало, что 79% однодолларовых банкнот содержат следы кокаина.

Читайте также"Бактерии радуются": немецкий медик рассказал о проблемах с перчатками во время пандемии

Другое исследование долларовых купюр в Нью-Йорке обнаружило целый ряд активных микробов, наиболее распространенными из которых были propionibacterium acnes, бактерии, ответственные за высыпание прыщей. Исследователи проанализировали набор однодолларовых банкнот, полученный в банке Манхэттена, и обнаружили, что оба набора кишат бактериями.

"Деньги служат фомитом, неодушевленным средством распространения болезнетворных микроорганизмов", - говорит Чарльз Бейли, доктор медицины, медицинский директор по профилактике инфекций в Providence St. Joseph Health.

Например, если вы дотронетесь до денег, а затем дотронетесь до руки другого человека, вы можете передать ему микробы. Или, если вы прикоснетесь к грязным деньгам, а затем коснетесь дверной ручки, кнопки лифта или сенсорного экрана банкомата, вы также можете распространить инфекцию.

По словам Ричарда Хонакера, доктора медицины, врача семейной медицины из Вирджинии и главного медицинского советника Your Doctors Online, эти микробы могут содержать как банкноты, так и монеты, что дает им возможность распространяться через руку любого, кто с ними обращается. Одно исследование показало, что устойчивая к метициллину S. aureus (MRSA), супербактерия, развившая устойчивость к пенициллину, может легко выжить на монетах.

И вот насколько легко может быть зараженный вирусом, чтобы передать этот вирус вам. Это просто прикосновение. Одно исследование показало, что физическая валюта переходит из рук в руки не менее 55 раз в год или почти раз в неделю. Но многие люди этого не осознают или не замечают риска.

Хотя продолжительность жизни микробов на поверхности зависит от возбудителя, некоторые вирусы могут жить до 72 часов, поэтому важно соблюдать осторожность при обращении с деньгами.

Как избежать передачи микробов бумажными деньгами

Если вас беспокоит, что в бумажных деньгах обитают микробы, попробуйте их почистить. Но это может быть нелегко.

"Попытка очистить деньги потенциально возможна, но намного сложнее, чем мытье рук, и требует большего обращения с деньгами, чем могло бы быть в противном случае", - сказал Бейли.

Вы можете просто попытаться защитить себя от микробов, которые могут скрываться на ваших деньгах.

Мойте руки с мылом или дезинфицирующим средством для рук после прикосновения к монетам или купюрам. Носите перчатки. Пара одноразовых гигиенических перчаток защитит ваши руки от микробов, связанных с вашими деньгами.

Не существует идеального или простого способа очистить деньги дома. Китай, в разгар пандемии коронавируса, начал крупные операции по дезинфекции денег ультрафиолетовым светом и высокими температурами, прежде чем возвращать банкноты в обращение.

Существуют несовершенные варианты домашней санитарии, такие как протирание денег в прачечной или чистка каждой банкноты дезинфицирующим средством.

Но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что лучшее решение для работы с потенциально зараженными деньгами - это просто тщательно вымыть руки после прикосновения к любым купюрам или монетам.

здоровье купюра
Сейчас вы просматриваете новость «"Кишат бактериями": деньги могут быть переносчиками заболеваний». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Эксперты рассказали, как кофе влияет на воспаление в организмеЭксперты рассказали, как кофе влияет на воспаление в организме Анализ крови: 10 самых важных показателейАнализ крови: 10 самых важных показателей Мед и корица: мощное лекарство или большой мифМед и корица: мощное лекарство или большой миф Еда против запора: названы лучшие продуктыЕда против запора: названы лучшие продукты Высокий сахар в крови: опасные алкогольные напитки-"провокаторы"Высокий сахар в крови: опасные алкогольные напитки-"провокаторы"
Следующий материал

Последние новости

14:46
Стало известно о перестрелке в Нагорном Карабахе
14:37
Epic Games Store запускает масштабную раздачу игр – 15 популярных проектов за 15 дней
14:32
"Чемодан, вокзал, Фанар": в Киеве адепты УПЦ МП сожгли чучело Варфоломея Видео
14:09
"Кишат бактериями": деньги могут быть переносчиками заболеваний Видео
14:04
Не всё так гладко, как хотелось: пользователи обрушили рейтинг Cyberpunk 2077
Реклама
14:03
Наследство Валентина Гафта: СМИ назвали главных претендентов
14:03
Принадлежность Крыма, Путин и война с Россией: что Гафт говорил об Украине
14:01
Ляшко сделал важное заявление о вакцине от коронавируса для украинцев Видео
13:32
Белый язык у ребенка: причины и опасные "маячки" Видео
13:10
Гороскоп на 13 декабря для всех: любовная лафа и большой шаг вперед Видео
13:09
В Минздраве анонсировали бесплатное тестирование на COVID-19 Видео
13:08
"После прочтения сжечь": в Instagram появились исчезающие сообщения
12:49
Что подарить на Новый год, если нет лишней копейки: названы варианты
12:31
На бульваре Шевченко в Киеве разбушевался мощный пожар Видео
12:29
Умер Валентин Гафт – биография и фильмография актера
12:10
В украинском патриотическом учебнике нашли фотографию "вежливых людей" Видео
12:00
Гороскоп на 12 декабря для всех: интим под запретом и денежное совпадение Видео
11:47
СМИ узнали, где и когда похоронят Валентина Гафта
11:15
Самые модные джинсы 2021: что мы будем носить в новом году - фото Фото
10:52
Названа причина смерти Валентина Гафта
Реклама
10:34
Валентин Гафт умер
10:33
Вернёт ли Украина Крым после смерти Путина мнение
10:28
Всемирный банк выделил Украине 300 миллионов долларов Видео
10:14
Возвращение Крыма и Донбасса: эксперт назвал главный прокол Киева
09:56
С чем носить длинную юбку зимой, чтобы выглядеть стильно Видео
09:45
Иммунолог объяснил, почему люди после COVID-19 живут недолго Видео
09:30
Сегодня зеркальная дата 2020: что советует делать эксперт
09:03
В Киеве за сутки выявили еще почти 1700 случаев заражения коронавирусом Видео
08:45
Мир оказался на пороге первой вакцинной войны мнение
08:26
"Отказ второй почки у мэра Харькова": появилась реакция сына Кернеса Видео
08:14
Коронавирус в Украине 12 декабря - число жертв COVID-19 добралось до отметки в 15 тысяч Видео
07:27
Трамп заявил, что вакцинация от коронавируса в США начнется менее чем через 24 часа Видео
06:54
Зачем Порошенко запустил политическую "торпеду" Марусю Звиробий мнение
06:31
"Зачетная киска": голая Вики Одинцова прикрыла наготу развратным нарядом
06:02
Ученые выяснили, почему коронавирус чаще убивает мужчин, чем женщин
05:36
"Легче ввести полный локдаун": в Слуге народа объяснили ситуацию с жестким карантином Видео
04:53
Инфекционист рассказал, как правильно носить маску, чтобы не заболеть COVID-19 Видео
04:22
"Украина обречена, ее уже нет": эксперт дал мрачный прогноз и предупредил о катастрофе Видео
03:48
"Богиня": Оля Серябкина без лифчика засветила упругую грудь
03:01
Врач назвала любимое время COVID-19 Видео
Реклама
01:33
Pornhub в вузе: во Львове студентам показывают порно
01:04
Голос країни 11 сезон - перезагрузка и замена тренеров
00:55
Как правильно ходить в гололед: травматолог дал советы Видео
00:19
С Днем Сухопутных войск Украины – поздравления и крутые открытки Фото
00:07
Жесткий карантин в Украине: Степанов рассказал подробности введения локдауна Видео
11 декабря, пятница
23:30
В Минздраве рассказали, сколько украинцев вакцинируют от коронавируса Видео
22:57
Холостячка 2020 выпуск 8 11-12-2020 - кого оставила Ксения Мишина Видео
22:52
Праздник может превратиться в траур: ВОЗ бьет тревогу из-за коронавируса Видео
22:48
В списке Стефанчук и Разумков: Россия расширила санкции против Украины
22:40
Стильный голубой маникюр на Новый год 2021 - фото Фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять