Кишечная палочка: симптомы и причины

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Энтерит - это воспаление или вздутие кишечника. Одна из наиболее частых причин энтерита - бактерия Escherichia coli, или кишечная палочка. Эта бактерия - наиболее частая причина диареи путешественников. Это состояние характеризуется жидким стулом, спазмами в животе, тошнотой и вздутием живота.

Существует множество штаммов кишечной палочки, некоторые из которых безвредны. Фактически, сотни штаммов живут в вашем пищеварительном тракте известны как "хорошие" бактерии. Однако некоторые токсичные штаммы могут привести к серьезным заболеваниям.

Если вы подверглись воздействию токсичного штамма, у вас может развиться пищевое отравление и энтерит. Эту инфекцию иногда называют диареей путешественника, потому что во время путешествия вы подвергаетесь воздействию новых штаммов кишечной палочки.

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Некоторые штаммы более опасны, чем другие. Они производят токсин под названием шига, или вероцитотоксин. Этот токсин вызывает тяжелое заболевание и кровотечение, которое может быть смертельным, особенно у детей.

Вызывающая шигу токсичная кишечная палочка, часто называемая сокращенно "STEC", также может называться E. coli 0157. Согласно информации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ежегодно происходит около 265 000 инфекций STEC.

Каковы симптомы энтерита, вызванного кишечной палочкой?

Обычно симптомы энтерита развиваются через 24-72 часа после заражения. Основной симптом - резкая внезапная диарея, часто с кровью. Другие симптомы включают:

высокая температура

пот

кишечный газ

сильные судороги

потеря аппетита

тошнота

рвота

усталость

летаргия

Некоторые штаммы кишечной палочки выделяют токсин, который может вызвать разрушение красных кровяных телец у детей. Эта редкая, но тяжелая инфекция называется гемолитико-уремическим синдромом. Симптомы включают бледность кожи, легкие синяки, кровянистую мочу и уменьшение количества мочи из-за повреждения почек.

Если у вас есть какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу:

высокая температура, более 39 у взрослых и более 38 у детей

кровь в стуле или моче

обезвоживание

усталость

рвота

неспособность удерживать жидкость

диарея более пяти дней или двух дней для детей

боль, которая не проходит после дефекации

Что вызывает энтерит, вызванный кишечной палочкой?

Вы можете подвергнуться воздействию болезнетворных штаммов кишечной палочки, съев или выпив что-нибудь, зараженное этой бактерией. Это часто происходит из-за небезопасного обращения с пищевыми продуктами. Многие инфекции возникают в результате употребления в пищу мяса, которое контактировало с бактериями и отходами из кишечника животных во время обработки. Инфекции также вызываются пищей, которую мыли в воде, загрязненной отходами человека или животных.

Сырое или недоваренное мясо и яйца также могут быть опасными. Питье неочищенной воды из ручья или колодца также может вызвать заражение. Слишком долгое хранение молочных продуктов или майонеза в холодильнике может способствовать росту бактерий, а также может привести к пищевому отравлению.

E. coli редко передается без еды или питья, но это может произойти. Если кто-то пренебрегает мытьем рук после дефекации, а затем коснется чего-то, чем будут пользоваться другие, это может привести к заражению и болезни.

Как диагностируется энтерит, вызванный кишечной палочкой?

Ваш врач проведет медицинский осмотр и задаст вам вопросы о ваших симптомах. Чтобы подтвердить диагноз, ваш врач назначит посев кала на наличие болезнетворной кишечной палочки.

Какие методы лечения доступны от энтерита, вызванного кишечной палочкой?Основное осложнение энтерита - обезвоживание из-за диареи. Чрезвычайно важно пить жидкости и следить за уровнем гидратации. Если вы не можете пить из-за сильной рвоты или диареи, возможно, вам придется обратиться в больницу для внутривенной инфузионной терапии.

Противодиарейные препараты продаются в аптеках без рецепта. Однако, если у вас кровавый понос или жар - очень важный симптом - вам следует поговорить со своим врачом, прежде чем использовать их.

Хотя антибиотики часто назначают для лечения бактериальных инфекций, нет никаких доказательств того, что антибиотики эффективны при лечении кишечной палочки. Фактически, антибиотики могут увеличить риск гемолитической уремии в случае определенных штаммов бактерий.

Большинство людей выздоравливают без лекарств в течение двух дней. Самое важное лечение - это пить много жидкости и много отдыхать.

Если вы принимаете диуретики, например, водяные таблетки, возможно, вам придется прекратить их прием на время энтерита. Поговорите со своим врачом для получения дополнительной информации.

Могу ли я предотвратить энтерит, вызванный кишечной палочкой?

Существуют следующие рекомендации по предотвращению инфекций STEC: