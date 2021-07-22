Кисты яичников: могут ли они стать канцерогенными и как проявляются

Кисты яичников относительно распространены / Pixabay

Кисты яичников очень распространены и возникают естественным путем. Обычно они проходят через несколько месяцев без какого-либо лечения, но они могут быть злокачественными и требовать немедленного лечения.

Express.co.uk побеседовал с Ашфак Хан, консультантом акушером и гинекологом в Harley Street Gynecology, чтобы узнать все, что вам нужно знать о кистах яичников.

Кисты яичников относительно распространены, и ожидается, что до 10 процентов женщин страдают этим заболеванием.

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Часто женщина не подозревает о наличии кист, так как не вызывает дискомфорта.

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Однако важно знать признаки кисты яичников, потому что они могут быть злокачественными.

Симптомы кисты яичников

Киста яичника обычно вызывает симптомы только в том случае, если она раскалывается (разрывается), очень велика или блокирует кровоснабжение яичников.

В этих случаях у вас могут быть:

боль в области таза - она ​​может варьироваться от тупого, тяжелого ощущения до внезапной, сильной и острой боли

боль во время секса

трудности с опорожнением кишечника

частые позывы к мочеиспусканию

обильные месячные, нерегулярные или более легкие, чем обычно

вздутие живота и опухший живот

чувство сытости после того, как поел немного

трудности с беременностью - хотя кисты яичников обычно не влияют на фертильность

Обратитесь к терапевту, если у вас есть симптомы кисты яичника.

Если у вас возникла внезапная сильная боль в области таза, вам следует немедленно связаться со скорой помощью.

Кисты фолликулов и кисты желтого тела исчезнут сами собой.

Хан сказал: "Кисты фолликулов развиваются, когда яйцеклетка не может вырваться из мешка. Кисты желтого тела заполнены жидкостью, захваченной после того, как мешок, выпустивший яйцо, закрылся. Оба лопнут и разойдутся естественным путем в течение нескольких недель или месяцев".

Если у вас нерегулярные менструации или прибавка в весе, это может быть вызвано синдромом поликистозных яичников, когда яйца никогда не выделяются во время менструального цикла, но продолжают образовывать кисты.

Хан также отметил, что эндометриома яичника может развиться, когда слизистая оболочка матки прикрепляется к одному из яичников.

Это особенно часто встречается у женщин, страдающих эндометриозом.

Другие кисты, такие как цистаденомы и тератомы, также могут образовываться на яичниках, но важно помнить, что только около 10 процентов женщин когда-либо будут нуждаться в операции по удалению кисты.

Из удаленных кист только до одной пятой оказывается злокачественной.

Хан сказал: "Боль в паху или боль во время полового акта - самые распространенные симптомы кисты большего размера. Если вы испытываете эти симптомы, очень важно как можно скорее записаться на прием к терапевту или гинекологу".