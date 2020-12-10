Китайская вакцина против коронавируса: эффективность и риски

Китай также делает гигантские шаги в гонке по созданию эффективной вакцины против Covid-19 / Фото Reuters

Миллионы людей будут ожидать вакцинации от коронавируса в ближайшие месяцы.

Американская вакцина Pfizer/BioNTech уже была одобрена для массовой вакцинации в Великобритании государственным регулирующим органом в области медицины, Объединенным комитетом по вакцинации и иммунизации (JCVI). Первая партия вакцин прибыла в Великобританию на этой неделе, прививки начнутся во вторник, 8 декабря.

А как насчет китайской вакцины. Что мы знаем о вакцине Sinovac?

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Что такое вакцина Sinovac?

Китай также делает гигантские шаги в гонке по созданию эффективной вакцины против Covid-19. Китайский производитель Sinovac разработал собственную вакцину, получившую название CoronaVac.

Сообщается, что Индонезия близка к утверждению вакцины для массового распространения: к январю ожидается прибытие 1,8 млн доз.

Но мы все еще не знаем, насколько эффективна вакцина. В самой вакцине используется инактивированная форма Covid-19, которая немного отличается от укола Pfizer.

CoronaVac использует частично разрушенные частицы коронавируса, которые фактически мертвы.

После того, как иммунная система вступает в контакт с этими частицами, она начинает вырабатывать необходимые антитела для защиты от инфекции в будущем.

Как и другие вакцины, находящиеся в разработке, для нее потребуется две дозы, и Sinovac сможет производить 300 миллионов доз в год.

Насколько эффективна вакцина Sinovac?

CoronaVac до сих пор не завершил клинические испытания стадии 3, а это означает, что официальных данных о ее эффективности нет.

Ученые в настоящее время работают только над этапами 1 и 2 клинических испытаний, в ходе которых вакциной было привито 744 человека.

Согласно имеющимся данным, вакцина должна быть "пригодной для экстренного использования", по словам одного из ученых, работающих над испытаниями, Чжу Фэнцуй.

Позже вакцина была протестирована на более чем 100 добровольцах, и не более чем у пяти процентов пациентов развились незначительные побочные эффекты, включая усталость и общий дискомфорт.

По предварительным данным, CoronaVac, вероятно, является эффективной вакциной, но нам нужно дождаться результатов испытаний третьего этапа", - сказал генеральный директор Sinovac Инь Вэйдун.

"Эти испытания являются рандомизированными, слепыми, плацебо-контролируемыми, с тысячами участников. Это единственный способ доказать, что вакцина безопасна и эффективна для использования на уровне населения", - добавляет он.

Ожидается, что Sinovac представит результаты своего третьего этапа клинических испытаний до середины декабря.