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Китайская вакцина против коронавируса: эффективность и риски

10 декабря 2020, 09:40
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Китай также делает гигантские шаги в гонке по созданию эффективной вакцины против Covid-19.

коронавирус, вакцина
Китай также делает гигантские шаги в гонке по созданию эффективной вакцины против Covid-19 / Фото Reuters

Миллионы людей будут ожидать вакцинации от коронавируса в ближайшие месяцы.

Американская вакцина Pfizer/BioNTech уже была одобрена для массовой вакцинации в Великобритании государственным регулирующим органом в области медицины, Объединенным комитетом по вакцинации и иммунизации (JCVI). Первая партия вакцин прибыла в Великобританию на этой неделе, прививки начнутся во вторник, 8 декабря.

А как насчет китайской вакцины. Что мы знаем о вакцине Sinovac?

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Что такое вакцина Sinovac?

Китай также делает гигантские шаги в гонке по созданию эффективной вакцины против Covid-19. Китайский производитель Sinovac разработал собственную вакцину, получившую название CoronaVac.

Сообщается, что Индонезия близка к утверждению вакцины для массового распространения: к январю ожидается прибытие 1,8 млн доз.

Но мы все еще не знаем, насколько эффективна вакцина. В самой вакцине используется инактивированная форма Covid-19, которая немного отличается от укола Pfizer.

CoronaVac использует частично разрушенные частицы коронавируса, которые фактически мертвы.

После того, как иммунная система вступает в контакт с этими частицами, она начинает вырабатывать необходимые антитела для защиты от инфекции в будущем.

Как и другие вакцины, находящиеся в разработке, для нее потребуется две дозы, и Sinovac сможет производить 300 миллионов доз в год.

Насколько эффективна вакцина Sinovac?

CoronaVac до сих пор не завершил клинические испытания стадии 3, а это означает, что официальных данных о ее эффективности нет.

Ученые в настоящее время работают только над этапами 1 и 2 клинических испытаний, в ходе которых вакциной было привито 744 человека.

Согласно имеющимся данным, вакцина должна быть "пригодной для экстренного использования", по словам одного из ученых, работающих над испытаниями, Чжу Фэнцуй.

Позже вакцина была протестирована на более чем 100 добровольцах, и не более чем у пяти процентов пациентов развились незначительные побочные эффекты, включая усталость и общий дискомфорт.

По предварительным данным, CoronaVac, вероятно, является эффективной вакциной, но нам нужно дождаться результатов испытаний третьего этапа", - сказал генеральный директор Sinovac Инь Вэйдун.

"Эти испытания являются рандомизированными, слепыми, плацебо-контролируемыми, с тысячами участников. Это единственный способ доказать, что вакцина безопасна и эффективна для использования на уровне населения", - добавляет он.

Ожидается, что Sinovac представит результаты своего третьего этапа клинических испытаний до середины декабря.

  • О регистрации вакцины 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
  • Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
  • Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лиценирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
  • Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от COVID-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.
  • В конце октября стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.
здоровье Вакцина вакцина от коронавируса
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