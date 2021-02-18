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Кофе и холестерин: риски, преимущества и другие факты

18 февраля 2021, 10:44

Нефильтрованный кофе и кофе во френч-прессе могут повышать уровень холестерина.

кофе
Нефильтрованный кофе и кофе во френч-прессе могут повышать уровень холестерина / Фото pixabay.com

Исследования выявили риск того, что кофе повышает уровень холестерина в сыворотке крови человека, хотя это может зависеть от способа заваривания.

Нефильтрованный кофе и кофе во френч-прессе могут повышать уровень холестерина, тогда как растворимый кофе и фильтрованный кофе могут повлиять на них с меньшей вероятностью.

Риск повышенного уровня холестерина в сыворотке также зависит от того, сколько кофе выпивает человек и насколько он чувствителен к кофеину, сообщает Medical News Today.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, как кофе может повлиять на уровень холестерина в сыворотке, о рисках и преимуществах, связанных с употреблением кофе, а также о советах по снижению уровня холестерина.

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Согласно исследованию, опубликованному в Американском журнале эпидемиологии, результаты о связи между употреблением кофе и повышенным уровнем холестерина в сыворотке неоднозначны.

Однако, согласно исследованию 1997 года, не количество кофеина в кофе может повлиять на уровень холестерина, а масла, которые естественным образом содержатся в кофейных зернах. Эти натуральные масла, также известные как дитерпены, - кафестол и кахвеол.

Институт научной информации о кофе (ISIC) также согласен с тем, что оба масла могут повышать уровень холестерина, хотя количество дитерпенов в кофе зависит от способа заваривания.

Например, если человек готовит кофе с использованием бумажных фильтров, то большая часть дитерпенов остается в фильтре. Однако в нефильтрованном кофе большее количество дитерпенов попадает в кофе.

Кроме того, согласно другому исследованию, скандинавский вареный кофе, кофе по-турецки и кофе во френч-прессе могут повысить уровень холестерина. Скандинавский и турецкий кофе не фильтруют, а кофе, приготовленный с помощью френч-пресса, проходит через металлический фильтр, который позволяет большему количеству дитерпенов попасть в напиток, чем бумажные фильтры.

Согласно ISIC, другие виды заваренного кофе содержат разные уровни дитерпенов и поэтому по-разному влияют на уровень холестерина:

Эспрессо: этот тип кофе содержит примерно половину количества дитерпенов, содержащихся в нефильтрованном кофе. Поскольку люди обычно пьют небольшие порции эспрессо, он, скорее всего, мало повлияет на уровень холестерина.

Фильтрованный кофе: вероятно, он мало влияет на холестерин. Однако исследования этого типа кофе противоречат друг другу.

Растворимый кофе: этот сорт кофе содержит очень мало дитерпенов, поэтому он не должен повышать уровень холестерина.

Риски употребления кофе

Помимо потенциального повышения уровня холестерина, кофе может нести и другие риски для здоровья. Кофеин, который является психоактивным веществом, встречающимся в природе в кофе, может взаимодействовать с лекарствами человека.

Хотя Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщает, что 400 миллиграммов кофеина в день, как правило, безопасно для здоровья, кофеин может вызывать различные клинически значимые фармакокинетические взаимодействия со многими лекарствами.

Другие напитки, такие как энергетические, также содержат высокий уровень кофеина.

Риски, связанные с лекарственными взаимодействиями

Исследование 2020 года показало, что кофе может взаимодействовать со многими лекарствами из-за содержания в нем кофеина. Человек может пожелать проконсультироваться со своим врачом, чтобы узнать, относятся ли какие-либо из его лекарств к этой категории.

Кроме того, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предостерегают от смешивания напитков с кофеином, таких как кофе, с алкоголем. Комбинация может привести к тому, что человек будет пить больше алкоголя, чем он думает, и, следовательно, испытывать больше его вредных последствий.

Риски от кофеина

Количество кофеина, которое FDA считает безопасным, эквивалентно четырем или пяти чашкам кофе. Однако некоторые люди более чувствительны к воздействию кофеина и могут испытывать некоторые из следующих симптомов:

  • бессонница
  • быстрое сердцебиение
  • головные боли
  • беспокойство
  • дрожь
  • тошнота
  • чувство несчастья

Другие источники кофеина

Другие напитки, содержащие кофеин, включают чай, газированные напитки и энергетические напитки. По данным FDA, чай и газированные напитки обычно содержат меньше кофеина, чем кофе, в то время как некоторые бренды энергетических напитков могут содержать в два-три раза больше кофеина в кофейном напитке.

Преимущества употребления кофе

По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), кофе имеет несколько преимуществ, в том числе:

  • снижение риска болезни Паркинсона, диабета 2 типа и болезни Альцгеймера
  • помогает защитить клетки от повреждений из-за высокого уровня антиоксидантов
  • снижение риска смерти
  • снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний у женщин

Кроме того, AHA отмечает, что кофеин также может:

  • увеличить энергию
  • помочь с похудением
  • улучшить умственную концентрацию
  • поднять настроение
  • улучшить выполнение упражнений

Хотя кафестол и кахвеол могут отрицательно влиять на холестерин, они также могут принести пользу для здоровья. Исследования показывают, что они могут обладать противовоспалительными и противораковыми свойствами.

Что такое холестерин?

Холестерин - это жироподобное вещество, которое способствует здоровью, когда его уровень в организме нормальный. Когда уровень холестерина слишком высок, в артериях накапливается жир. Когда жир накапливается достаточно, чтобы препятствовать кровотоку, это опасно, поскольку может вызвать инсульт.

Типы жиров в крови включают:

  • липопротеины низкой плотности (ЛПНП) или "плохой" холестерин, который играет ключевую роль в накоплении жира в артериях
  • липопротеин высокой плотности (ЛПВП) или "хороший" холестерин, который помогает удалить холестерин из организма

Хотя кофе не содержит холестерина, он может влиять на уровень холестерина. Дитерпены в кофе подавляют выработку организмом веществ, участвующих в распаде холестерина, что вызывает повышение холестерина. В частности, дитерпены кофе могут вызывать повышение уровня общего холестерина и ЛПНП.

Как снизить уровень холестерина

Изменения в образе жизни, полезные для сердца, могут помочь снизить уровень холестерина. Национальный институт сердца, легких и крови (NHLBI) рекомендует следующее:

  • Придерживайтесь здоровой для сердца диеты: эта диета включает в себя употребление фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов, а также орехов, оливкового масла и рыбы, содержащей омега-3 жирные кислоты. Диета также включает ограничение потребления насыщенных и трансжиров, таких как жирные куски мяса и упакованные закуски.
  • Регулярно выполняйте физические упражнения: исследования показывают, что регулярные упражнения повышают ЛПВП и снижают ЛПНП.
  • Бросайие курить: эта привычка является основным фактором риска сердечных заболеваний.
  • Поддерживайте умеренный вес: если человек имеет большую массу тела или страдает ожирением, потеря 3–5% его общего веса может повысить уровень ЛПВП и снизить его ЛПНП.
  • Попробуйте справиться со стрессом: исследования показывают, что стресс пагубно влияет на холестерин.

Людям с высоким уровнем холестерина следует проконсультироваться со своим врачом, чтобы узнать, нужны ли им лекарства, поскольку различные препараты могут снизить уровень холестерина.

Однако некоторые люди могут принимать лекарства или иметь заболевание, вызывающее проблемы с холестерином. В таких случаях врач может изменить рецептурный препарат или предложить другое лечение.

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