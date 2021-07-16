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Кофе снижает риск заражения коронавирусом - ученые

16 июля 2021, 02:12
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В напитке содержатся полезные для здоровья растительные химические вещества, которые могут активировать иммунную систему.

Кофе
Ученые нашли связь между коронавирусом и кофе / pixabay

Регулярное употребление кофе способно снизить шансы заражения коронавирусом COVID-19. К такому выводу пришли исследователи американского Северо-Западного университета в американском штате Иллинойс.

Согласно исследованию, ежедневное употребление кофе снижает риск заболевания коронавирусом на десять процентов, пишет издание WION. Кроме того, оказалось, что у пожилых кофеманов ниже риск развития пневмонии.

Ученые предположили, что в напитке содержатся полезные для здоровья растительные химические вещества, которые могут активировать иммунную систему.

"Потребление кофе позитивно коррелирует с воспалительными биомаркерами, такими как CRP, интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухоли I (TNF-I), которые также связаны с тяжестью заболевания и смертностью от коронавируса", – говорится в статье.

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Эксперты считают, что полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что еда может влиять на отдельные аспекты иммунной системы, следовательно, на восприимчивость к COVID-19. Таким образом "эффект кофе", как средства стимулирования иммунитета, заслуживает дальнейшего изучения.

Исследование проводилось на анализе данных более 40 тысяч британцев, в ходе которого ученые пытались определить диету против коронавируса.

Как сообщал Главред, исследователь питания и зарегистрированный диетолог Эмили Лиминг из Королевского колледжа Лондона назвала основные продукты питания, которые укрепляют защиту организма от COVID-19.

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