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Кофе снова признали "спасателем" против опасного сердечного состояния

20 июля 2021, 15:48

Каждая дополнительная чашка, потребляемая ежедневно, снижает риск развития.

Кофе, молоко
Общие запреты на кофеин для снижения риска аритмии, вероятно, необоснованны / Flickr / Matt Ward

Кофе может вызвать у вас нервную дрожь, но он может также снизить риск нарушения сердечного ритма - или "аритмий", - показало удивительное исследование.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско проанализировали влияние потребления кофе на заболеваемость аритмией у более чем 380000 человек.

Они обнаружили, что каждая дополнительная чашка, потребляемая ежедневно, снижает риск развития нерегулярного сердечного ритма на 3 процента, пишет The Daily Mail.

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Исследование было предпринято биоинженером Ын Чжон Ким из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и его коллегами.

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"В этом проспективном когортном исследовании увеличение количества привычного потребления кофе было связано с более низким риском аритмии", - написали исследователи в своей статье.

Так было, добавили они, "особенно при фибрилляции предсердий и наджелудочковой тахикардии, без каких-либо доказательств того, что генетически обусловленные различия в метаболизме кофеина изменяли эти ассоциации.

"Общие запреты на кофеин для снижения риска аритмии, вероятно, необоснованны".

В своем исследовании Ким и его коллеги проанализировали данные о здоровье, генетике и привычках потребления кофе 386 258 участников в течение примерно 5 лет.

Данные для исследования были собраны Британским биобанком, крупномасштабной базой данных, содержащей подробную генетическую информацию и информацию о здоровье полумиллиона участников.

В течение периода наблюдения у 16 ​​979 участников была обнаружена эпизодическая аритмия.

После внесения поправок на сопутствующие факторы, такие как демографические характеристики, сопутствующие заболевания и привычки образа жизни, команда обнаружила, что каждая дополнительная обычная чашка кофе снижает риск возникновения аритмии на 3%.

Дальнейший анализ выявил сходное статистически значимое снижение риска как фибрилляции предсердий, так и наджелудочковой тахикардии, в частности.

В заключительной части исследования команда исследовала, изменили ли семь различных генетических вариантов, которые, как известно, влияют на метаболизм кофеина, взаимосвязь между потреблением кофе и риском аритмии, - заключив, что они не оказали никакого эффекта.

Менделевское рандомизированное исследование с участием одних и тех же генетических вариантов аналогичным образом не выявило связи между вариациями метаболизма кофеина и риском развития нарушений сердечного ритма.

Полные результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

здоровье
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