Когда бежать к врачу: названы тревожные признаки, которые сигналят о проблемах с половыми органами

Некоторые симптомы, никогда не следует игнорировать, потому что они могут быть чем-то зловещим. / Pixabay

У женщин часто возникают проблемы с интимными частями.

Но некоторые симптомы, никогда не следует игнорировать, потому что они могут быть чем-то зловещим.

После пандемии Covid есть опасения, что многие женщины живут с невыявленными заболеваниями.

Например, во время карантина снизились показатели скрининга на рак шейки матки.

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По мере того, как общество возвращается к более нормальному образу жизни, многие люди теперь обращаются за помощью в решении проблем, которые они раньше игнорировали или из-за которых им трудно обратиться к врачу.

Общие гинекологические состояния включают эндометриоз, недержание мочи и менопаузу.

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Вот некоторые из состояний и их симптомов, при которых вам следует обратиться к терапевту.

Эндометриоз

Эндометриоз часто можно посчитать болезненными менструациями.

На самом деле это длительное заболевание, при котором ткань, похожая на слизистую оболочку матки, разрастается в других местах.

Эндометриоз часто диагностируется после долгих лет агонии, поскольку женщины сообщают, что несколько раз обращались к своему терапевту, прежде чем нашли ответы.

Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, это может означать, что вам нужно обратиться к врачу:

Боль в нижней части живота или спины, которая обычно усиливается во время менструации.

Периодическая боль, которая мешает вам заниматься обычными делами

Боль во время или после секса

Боль при мочеиспускании или мочеиспускании во время менструации

Чувство тошноты, запора, диареи или крови в моче во время менструации

Трудности забеременеть

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)

У более половины этих женщин нет никаких симптомов.

Признаки состояния, которое влияет на работу яичников, обычно проявляются в начале 20-х годов.

Они включают:

Нерегулярные менструации или их полное отсутствие

Трудности забеременеть из-за нерегулярной овуляции или невозможности овуляции

Чрезмерный рост волос (гирсутизм) - обычно на лице, груди, спине или ягодицах

Увеличение веса

Истончение волос и выпадение волос с головыЖирная кожа или прыщи

Недержание мочи

Недержание мочи - это когда женщина не может держать мочевой пузырь, и у нее может наблюдаться подтекание мочи.

Это гораздо больше, чем просто физическая проблема, вызывающая эмоциональный стресс и смущение.

Многие женщины думают, что это просто часть старения, но на самом деле есть способы справиться с этим или лечить его.

Ваш терапевт может попросить вас вести дневник, чтобы получить информацию о вашем состоянии, и там может провести ряд дополнительных анализов.

Следующие симптомы описывают различные типы недержания мочи:

При утечке мочи, когда мочевой пузырь находится под давлением, например, когда вы смеетесь, кашляете или поднимаете что-то тяжелое (недержание мочи при напряжении)

Когда моча просачивается, когда вы чувствуете внезапное сильное желание помочиться или вскоре после этого (непреодолимое недержание мочи)

Когда вы не можете полностью опорожнить мочевой пузырь, что вызывает частую утечку (недержание мочи из-за переполнения)

Когда ваш мочевой пузырь вообще не может накапливать мочу, что приводит к постоянному мочеиспусканию или частому выделению мочи.

Выпадение тазовых органов

Выпадение тазовых органов происходит, когда мышцы и ткани, поддерживающие тазовые органы, ослабевают или разрушаются.

Излечимое заболевание чаще всего возникает у рожавших женщин, которые старше и находятся в периоде менопаузы.

Врач общей практики диагностирует состояние с помощью внутреннего тазового осмотра. Если есть проблемы с мочевым пузырем, терапевт может направить дальнейшие анализы в больницу.

Симптомы включают:

Ощущение или появление выпуклости или уплотнения во влагалище или выхода из него.

Ощущение тяжести или давления в области таза и половых органов.

Тянущий дискомфорт во влагалище

Дискомфорт или онемение во время секса и проблемы с введением тампонов

Проблемы с мочеиспусканием - например, протекание или необходимость чаще ходить в туалет.

Некоторые женщины говорят, что их симптомы ухудшаются в определенное время дня, во время физической активности, после длительного стояния или в конце дня.

Миома матки

Миома матки - это небольшие образования в матке, которые не являются злокачественными.

Но узелки, которые могут увеличиваться в размерах и даже вызывать увеличение веса, болезненны и могут привести к таким осложнениям, как потеря крови.

Проблема диагностируется с помощью УЗИ или дополнительных скрининговых исследований. Не существует единого варианта лечения, и некоторые женщины могут научиться с этим жить.

Симптомы миомы матки, которым страдает каждая третья женщина с этим заболеванием, включают:

Обильное менструальное кровотечение

Менструация продолжительностью более недели

Давление в тазу или боль

Частое мочеиспускание

Затруднения при опорожнении мочевого пузыря

Запор

Боли в спине или ногах

Рак матки

Рак матки является наиболее распространенным гинекологическим раком.

Обычно это наблюдается после менопаузы, но диагностировать можно у женщин любого возраста.

Национальная служба здравоохранения призывает женщин обратиться к своему терапевту, если у них есть наиболее распространенный симптом рака матки - необычное кровотечение из влагалища, которое со временем может усилиться.

Это также может быть причиной:

Боль внизу живота

Боль во время секса

Боль в спине, ногах или тазе

Потеря аппетита

Усталость

Тошнота

Рак яичников

Рак яичников является наиболее распространенным заболеванием в постменопаузе, хотя он может поражать в любом возрасте.

Симптомы часто могут быть ошибочно приняты за ПМС (боль в животе) и СРК (вздутие живота).

Это причина, по которой большинству женщин ставят диагноз, когда рак уже распространился.

Обратитесь к терапевту, если у вас есть:

Увеличенный размер живота и стойкое вздутие живота (а не вздутие живота, которое приходит и уходит)

Постоянные боли в области таза и животаНеобъяснимое изменение привычек кишечника

Проблемы с приемом пищи и быстрое чувство сытости или тошнота

Необходимость мочиться более регулярно

Рак шейки матки

Рак шейки матки на ранних стадиях часто протекает бессимптомно.

В большинстве случаев аномальное вагинальное кровотечение является первым признаком, который может возникнуть во время или после секса, между менструациями или после менструального цикла.

Аномальное кровотечение не означает, что у вас рак шейки матки, но вам следует как можно скорее обратиться к терапевту, чтобы проверить его.