Когда бежать к врачу: названы тревожные признаки, которые сигналят о проблемах с половыми органами

После пандемии Covid есть опасения, что многие женщины живут с невыявленными заболеваниями.
У женщин часто возникают проблемы с интимными частями.
Но некоторые симптомы, никогда не следует игнорировать, потому что они могут быть чем-то зловещим.
После пандемии Covid есть опасения, что многие женщины живут с невыявленными заболеваниями.
Например, во время карантина снизились показатели скрининга на рак шейки матки.
По мере того, как общество возвращается к более нормальному образу жизни, многие люди теперь обращаются за помощью в решении проблем, которые они раньше игнорировали или из-за которых им трудно обратиться к врачу.
Общие гинекологические состояния включают эндометриоз, недержание мочи и менопаузу.
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Вот некоторые из состояний и их симптомов, при которых вам следует обратиться к терапевту.
Эндометриоз
Эндометриоз часто можно посчитать болезненными менструациями.
На самом деле это длительное заболевание, при котором ткань, похожая на слизистую оболочку матки, разрастается в других местах.
Эндометриоз часто диагностируется после долгих лет агонии, поскольку женщины сообщают, что несколько раз обращались к своему терапевту, прежде чем нашли ответы.
Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, это может означать, что вам нужно обратиться к врачу:
- Боль в нижней части живота или спины, которая обычно усиливается во время менструации.
- Периодическая боль, которая мешает вам заниматься обычными делами
- Боль во время или после секса
- Боль при мочеиспускании или мочеиспускании во время менструации
- Чувство тошноты, запора, диареи или крови в моче во время менструации
- Трудности забеременеть
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)
У более половины этих женщин нет никаких симптомов.
Признаки состояния, которое влияет на работу яичников, обычно проявляются в начале 20-х годов.
Они включают:
- Нерегулярные менструации или их полное отсутствие
- Трудности забеременеть из-за нерегулярной овуляции или невозможности овуляции
- Чрезмерный рост волос (гирсутизм) - обычно на лице, груди, спине или ягодицах
- Увеличение веса
- Истончение волос и выпадение волос с головыЖирная кожа или прыщи
Недержание мочи
Недержание мочи - это когда женщина не может держать мочевой пузырь, и у нее может наблюдаться подтекание мочи.
Это гораздо больше, чем просто физическая проблема, вызывающая эмоциональный стресс и смущение.
Многие женщины думают, что это просто часть старения, но на самом деле есть способы справиться с этим или лечить его.
Ваш терапевт может попросить вас вести дневник, чтобы получить информацию о вашем состоянии, и там может провести ряд дополнительных анализов.
Следующие симптомы описывают различные типы недержания мочи:
- При утечке мочи, когда мочевой пузырь находится под давлением, например, когда вы смеетесь, кашляете или поднимаете что-то тяжелое (недержание мочи при напряжении)
- Когда моча просачивается, когда вы чувствуете внезапное сильное желание помочиться или вскоре после этого (непреодолимое недержание мочи)
- Когда вы не можете полностью опорожнить мочевой пузырь, что вызывает частую утечку (недержание мочи из-за переполнения)
- Когда ваш мочевой пузырь вообще не может накапливать мочу, что приводит к постоянному мочеиспусканию или частому выделению мочи.
Выпадение тазовых органов
Выпадение тазовых органов происходит, когда мышцы и ткани, поддерживающие тазовые органы, ослабевают или разрушаются.
Излечимое заболевание чаще всего возникает у рожавших женщин, которые старше и находятся в периоде менопаузы.
Врач общей практики диагностирует состояние с помощью внутреннего тазового осмотра. Если есть проблемы с мочевым пузырем, терапевт может направить дальнейшие анализы в больницу.
Симптомы включают:
- Ощущение или появление выпуклости или уплотнения во влагалище или выхода из него.
- Ощущение тяжести или давления в области таза и половых органов.
- Тянущий дискомфорт во влагалище
- Дискомфорт или онемение во время секса и проблемы с введением тампонов
- Проблемы с мочеиспусканием - например, протекание или необходимость чаще ходить в туалет.
- Некоторые женщины говорят, что их симптомы ухудшаются в определенное время дня, во время физической активности, после длительного стояния или в конце дня.
Миома матки
Миома матки - это небольшие образования в матке, которые не являются злокачественными.
Но узелки, которые могут увеличиваться в размерах и даже вызывать увеличение веса, болезненны и могут привести к таким осложнениям, как потеря крови.
Проблема диагностируется с помощью УЗИ или дополнительных скрининговых исследований. Не существует единого варианта лечения, и некоторые женщины могут научиться с этим жить.
Симптомы миомы матки, которым страдает каждая третья женщина с этим заболеванием, включают:
- Обильное менструальное кровотечение
- Менструация продолжительностью более недели
- Давление в тазу или боль
- Частое мочеиспускание
- Затруднения при опорожнении мочевого пузыря
- Запор
- Боли в спине или ногах
Рак матки
Рак матки является наиболее распространенным гинекологическим раком.
Обычно это наблюдается после менопаузы, но диагностировать можно у женщин любого возраста.
Национальная служба здравоохранения призывает женщин обратиться к своему терапевту, если у них есть наиболее распространенный симптом рака матки - необычное кровотечение из влагалища, которое со временем может усилиться.
Это также может быть причиной:
- Боль внизу живота
- Боль во время секса
- Боль в спине, ногах или тазе
- Потеря аппетита
- Усталость
- Тошнота
Рак яичников
Рак яичников является наиболее распространенным заболеванием в постменопаузе, хотя он может поражать в любом возрасте.
Симптомы часто могут быть ошибочно приняты за ПМС (боль в животе) и СРК (вздутие живота).
Это причина, по которой большинству женщин ставят диагноз, когда рак уже распространился.
Обратитесь к терапевту, если у вас есть:
- Увеличенный размер живота и стойкое вздутие живота (а не вздутие живота, которое приходит и уходит)
- Постоянные боли в области таза и животаНеобъяснимое изменение привычек кишечника
- Проблемы с приемом пищи и быстрое чувство сытости или тошнота
- Необходимость мочиться более регулярно
Рак шейки матки
Рак шейки матки на ранних стадиях часто протекает бессимптомно.
В большинстве случаев аномальное вагинальное кровотечение является первым признаком, который может возникнуть во время или после секса, между менструациями или после менструального цикла.
Аномальное кровотечение не означает, что у вас рак шейки матки, но вам следует как можно скорее обратиться к терапевту, чтобы проверить его.