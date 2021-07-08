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Когда бежать к врачу: названы тревожные признаки, которые сигналят о проблемах с половыми органами

8 июля 2021, 08:37

После пандемии Covid есть опасения, что многие женщины живут с невыявленными заболеваниями.

Кишечник_живот_месячные
Некоторые симптомы, никогда не следует игнорировать, потому что они могут быть чем-то зловещим. / Pixabay

У женщин часто возникают проблемы с интимными частями.

Но некоторые симптомы, никогда не следует игнорировать, потому что они могут быть чем-то зловещим.

После пандемии Covid есть опасения, что многие женщины живут с невыявленными заболеваниями.

Например, во время карантина снизились показатели скрининга на рак шейки матки.

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По мере того, как общество возвращается к более нормальному образу жизни, многие люди теперь обращаются за помощью в решении проблем, которые они раньше игнорировали или из-за которых им трудно обратиться к врачу.

Общие гинекологические состояния включают эндометриоз, недержание мочи и менопаузу.

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Вот некоторые из состояний и их симптомов, при которых вам следует обратиться к терапевту.

Эндометриоз

Эндометриоз часто можно посчитать болезненными менструациями.

На самом деле это длительное заболевание, при котором ткань, похожая на слизистую оболочку матки, разрастается в других местах.

Эндометриоз часто диагностируется после долгих лет агонии, поскольку женщины сообщают, что несколько раз обращались к своему терапевту, прежде чем нашли ответы.

Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, это может означать, что вам нужно обратиться к врачу:

  • Боль в нижней части живота или спины, которая обычно усиливается во время менструации.
  • Периодическая боль, которая мешает вам заниматься обычными делами
  • Боль во время или после секса
  • Боль при мочеиспускании или мочеиспускании во время менструации
  • Чувство тошноты, запора, диареи или крови в моче во время менструации
  • Трудности забеременеть

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)

У более половины этих женщин нет никаких симптомов.

Признаки состояния, которое влияет на работу яичников, обычно проявляются в начале 20-х годов.

Они включают:

  • Нерегулярные менструации или их полное отсутствие
  • Трудности забеременеть из-за нерегулярной овуляции или невозможности овуляции
  • Чрезмерный рост волос (гирсутизм) - обычно на лице, груди, спине или ягодицах
  • Увеличение веса
  • Истончение волос и выпадение волос с головыЖирная кожа или прыщи

Недержание мочи

Недержание мочи - это когда женщина не может держать мочевой пузырь, и у нее может наблюдаться подтекание мочи.

Это гораздо больше, чем просто физическая проблема, вызывающая эмоциональный стресс и смущение.

Многие женщины думают, что это просто часть старения, но на самом деле есть способы справиться с этим или лечить его.

Ваш терапевт может попросить вас вести дневник, чтобы получить информацию о вашем состоянии, и там может провести ряд дополнительных анализов.

Следующие симптомы описывают различные типы недержания мочи:

  • При утечке мочи, когда мочевой пузырь находится под давлением, например, когда вы смеетесь, кашляете или поднимаете что-то тяжелое (недержание мочи при напряжении)
  • Когда моча просачивается, когда вы чувствуете внезапное сильное желание помочиться или вскоре после этого (непреодолимое недержание мочи)
  • Когда вы не можете полностью опорожнить мочевой пузырь, что вызывает частую утечку (недержание мочи из-за переполнения)
  • Когда ваш мочевой пузырь вообще не может накапливать мочу, что приводит к постоянному мочеиспусканию или частому выделению мочи.

Выпадение тазовых органов

Выпадение тазовых органов происходит, когда мышцы и ткани, поддерживающие тазовые органы, ослабевают или разрушаются.

Излечимое заболевание чаще всего возникает у рожавших женщин, которые старше и находятся в периоде менопаузы.

Врач общей практики диагностирует состояние с помощью внутреннего тазового осмотра. Если есть проблемы с мочевым пузырем, терапевт может направить дальнейшие анализы в больницу.

Симптомы включают:

  • Ощущение или появление выпуклости или уплотнения во влагалище или выхода из него.
  • Ощущение тяжести или давления в области таза и половых органов.
  • Тянущий дискомфорт во влагалище
  • Дискомфорт или онемение во время секса и проблемы с введением тампонов
  • Проблемы с мочеиспусканием - например, протекание или необходимость чаще ходить в туалет.
  • Некоторые женщины говорят, что их симптомы ухудшаются в определенное время дня, во время физической активности, после длительного стояния или в конце дня.

Миома матки

Миома матки - это небольшие образования в матке, которые не являются злокачественными.

Но узелки, которые могут увеличиваться в размерах и даже вызывать увеличение веса, болезненны и могут привести к таким осложнениям, как потеря крови.

Проблема диагностируется с помощью УЗИ или дополнительных скрининговых исследований. Не существует единого варианта лечения, и некоторые женщины могут научиться с этим жить.

Симптомы миомы матки, которым страдает каждая третья женщина с этим заболеванием, включают:

  • Обильное менструальное кровотечение
  • Менструация продолжительностью более недели
  • Давление в тазу или боль
  • Частое мочеиспускание
  • Затруднения при опорожнении мочевого пузыря
  • Запор
  • Боли в спине или ногах

Рак матки

Рак матки является наиболее распространенным гинекологическим раком.

Обычно это наблюдается после менопаузы, но диагностировать можно у женщин любого возраста.

Национальная служба здравоохранения призывает женщин обратиться к своему терапевту, если у них есть наиболее распространенный симптом рака матки - необычное кровотечение из влагалища, которое со временем может усилиться.

Это также может быть причиной:

  • Боль внизу живота
  • Боль во время секса
  • Боль в спине, ногах или тазе
  • Потеря аппетита
  • Усталость
  • Тошнота

Рак яичников

Рак яичников является наиболее распространенным заболеванием в постменопаузе, хотя он может поражать в любом возрасте.

Симптомы часто могут быть ошибочно приняты за ПМС (боль в животе) и СРК (вздутие живота).

Это причина, по которой большинству женщин ставят диагноз, когда рак уже распространился.

Обратитесь к терапевту, если у вас есть:

  • Увеличенный размер живота и стойкое вздутие живота (а не вздутие живота, которое приходит и уходит)
  • Постоянные боли в области таза и животаНеобъяснимое изменение привычек кишечника
  • Проблемы с приемом пищи и быстрое чувство сытости или тошнота
  • Необходимость мочиться более регулярно

Рак шейки матки

Рак шейки матки на ранних стадиях часто протекает бессимптомно.

В большинстве случаев аномальное вагинальное кровотечение является первым признаком, который может возникнуть во время или после секса, между менструациями или после менструального цикла.

Аномальное кровотечение не означает, что у вас рак шейки матки, но вам следует как можно скорее обратиться к терапевту, чтобы проверить его.

здоровье
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