Когда детям можно пить кофе: эксперт назвала правильный возраст

Кофе детям можно давать, но нужно знать оптимальный возраст и дневную норму напитка.
Украинский диетолог Светлана Фус поделилась, что детям можно пить кофе с определенного возраста – оптимально начинать давать им этот напиток в 14-16 лет.
В таком возрасте организм уже сформирован и достаточно окреп для того, чтобы без возможного вреда усвоить кофеин, который содержится в кофе, поделилась в Instagram эксперт.
Фус подчеркнула, что с 14 лет детям нельзя разрешать пить более одной чашки кофе в день.
"Крепость напитка должна быть сведена к минимуму… Разбавлять кофе можно молоком, добавлять небольшое количество сливок", – посоветовала диетолог.
Эксперт также объяснила, почему детям нельзя много кофе, и почему напиток не должен быть крепким.
Возможное влияние кофеина на организм:
- Повышение артериального давления;
- Ускорение сердцебиения;
- Имеет тонизирующее действие.
- Ранее российский диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова предупредила, что детям и подросткам стоит избегать кофеина.
- Эксперт также назвала одно негативное свойство кофе – он обезвоживает организм, поэтому после одной выпитой чашки этого напитка нужно опустошить два стакана с водой.
Справка. Кофе – это напиток, приготовленный из зерен кофейного дерева, которые были пожарены и перемолоты, пишет Википедия. Есть два самых распространенных вида кофе – робуста и арабика. В робусте содержится больше кофеина.