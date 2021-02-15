Когда детям можно пить кофе: эксперт назвала правильный возраст

Детям после 14 лет можно давать одну чашку кофе в день, сообщила диетолог / УНИАН

Украинский диетолог Светлана Фус поделилась, что детям можно пить кофе с определенного возраста – оптимально начинать давать им этот напиток в 14-16 лет.

В таком возрасте организм уже сформирован и достаточно окреп для того, чтобы без возможного вреда усвоить кофеин, который содержится в кофе, поделилась в Instagram эксперт.

Фус подчеркнула, что с 14 лет детям нельзя разрешать пить более одной чашки кофе в день.

"Крепость напитка должна быть сведена к минимуму… Разбавлять кофе можно молоком, добавлять небольшое количество сливок", – посоветовала диетолог.

Эксперт также объяснила, почему детям нельзя много кофе, и почему напиток не должен быть крепким.

Возможное влияние кофеина на организм:

- Повышение артериального давления;

- Ускорение сердцебиения;

- Имеет тонизирующее действие.

Ранее российский диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова предупредила, что детям и подросткам стоит избегать кофеина.

Эксперт также назвала одно негативное свойство кофе – он обезвоживает организм, поэтому после одной выпитой чашки этого напитка нужно опустошить два стакана с водой.

Справка. Кофе – это напиток, приготовленный из зерен кофейного дерева, которые были пожарены и перемолоты, пишет Википедия. Есть два самых распространенных вида кофе – робуста и арабика. В робусте содержится больше кофеина.