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Когда именно больной COVID-19 заразен сильнее всего - Голубовская

5 апреля 2021, 14:46
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Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская рассказала украинцам, когда ни в коем случае не стоит контактировать с человеком, который болен коронавирусом.

Голубовская
Ольга Голубовская / УНИАН

Период, когда больной коронавирусом COVID-19 человек заразнее всего для окружающих ‒ первая неделя от начала клинических симптомов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

"Даже если уже был контакт, во время изоляции суммарная доза возбудителя меньше, а тяжесть течения ‒ в том числе и дозозависимый процесс. Помните, что самый заразный период - первая неделя от дебюта клинических симптомов", ‒ написала медик.

Голубовская отметила, что даже результату ПЦР-теста доверять не стоит.

"Не забывайте уходить на самоизоляцию на 14 дней, или, по крайней мере, изолировать своих родных из групп риска, если вы приехали из какой-то поездки. Если невозможно, избегайте общения и носите средства индивидуальной защиты дома. Отрицательные результаты ПЦР не должны вас успокаивать", ‒ подытожила она.

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Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщалось:

  • Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская считала, что Украине не обойтись без локдауна, поскольку другими способами противодействовать распространению инфекции уже невозможно.
  • Главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что вводить локдаун по всей Украине на данный момент нет необходимости, поскольку в регионах, которые были отнесены к красной зоне, ситуация с коронавирусом COVID-19 стабилизировалась.
  • До того врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова объяснила, почему данным коронавирусной статистики не стоит доверять.

Ольга Голубовская

Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.

Ольга Голубовская коронавирус в Украине COVID-19
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