Когда именно больной COVID-19 заразен сильнее всего - Голубовская

Ольга Голубовская / УНИАН

Период, когда больной коронавирусом COVID-19 человек заразнее всего для окружающих ‒ первая неделя от начала клинических симптомов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

"Даже если уже был контакт, во время изоляции суммарная доза возбудителя меньше, а тяжесть течения ‒ в том числе и дозозависимый процесс. Помните, что самый заразный период - первая неделя от дебюта клинических симптомов", ‒ написала медик.

Голубовская отметила, что даже результату ПЦР-теста доверять не стоит.

"Не забывайте уходить на самоизоляцию на 14 дней, или, по крайней мере, изолировать своих родных из групп риска, если вы приехали из какой-то поездки. Если невозможно, избегайте общения и носите средства индивидуальной защиты дома. Отрицательные результаты ПЦР не должны вас успокаивать", ‒ подытожила она.

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Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщалось:

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская считала, что Украине не обойтись без локдауна, поскольку другими способами противодействовать распространению инфекции уже невозможно.

Главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что вводить локдаун по всей Украине на данный момент нет необходимости, поскольку в регионах, которые были отнесены к красной зоне, ситуация с коронавирусом COVID-19 стабилизировалась.

До того врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова объяснила, почему данным коронавирусной статистики не стоит доверять.