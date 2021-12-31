Когда начать ужин и как избежать объедания: диетолог рассказала о правильном застолье на Новый год

Новогодний ужин лучше всего начать в 8-9 часов вечера / УНИАН

Для того чтобы избежать объедания перед встречей Нового года 2022 следует начать новогодний ужин за пару часов до боя курантов. В идеале это 8 часов вечера. Дальше нужно убрать стол, оставив только шампанское и закуску. Желательно не употреблять жареную, копченую, острую и жирную пищу и совмещать ее с алкоголем. Об этом заявила врач-диетолог, специалист медицины антистарения, основатель Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская.

Как рассказала она в интервью Главреду, лучше всего поужинать еще до того, как будет бой курантов. Новогодний ужин можно начать в 8-9 часов вечера. Потом лучше убрать стол и оставить исключительно шампанское и легкую закуску. Далее можно просто сидеть и общаться.

Читайте такжеСколько мандаринов можно съедать в сутки - ответ диетолога"Люди должны собраться за праздничным столом не тогда, когда они уже очень уставшие, хотят спать и едва могут дождаться боя курантов, а раньше, чтобы просто поужинать. Новогодний ужин может начаться немножко позже обычного – в восемь-девять часов вечера. Лучше всего – в восемь часов. Нужно поужинать и убрать стол, оставив только шампанское и легкую закуску. А дальше – просто общаться и хорошо проводить время с друзьями. Таким образом, вы завершите год хорошим приемом", - сказала Скиталинская.

По ее словам, ночью организм на автомате готовится ко сну, в это время органы человека не настроены на пищеварение. Поэтому пища, съеденная поздно ночью, будет оставаться в кишечнике. В результате человек может ощущать вздутие, тяжесть и дискомфорт.

"Когда наступает ночь, нам не напрасно хочется спать – у нас активируется гормон мелатонин, который помогает организму восстановиться во время сна. Кроме того, становится меньше гормона серотонина, сохраняющем нас в бодром состоянии, в котором мы хорошо воспринимаем информацию. То есть хотим спать не мы, а наш организм, потому что он живет по определенным хронологическим ритмам. Вот и наши органы функционируют, согласно хроноритмами. Поэтому, если мы будем наедаться в то время, когда печень и кишечник плохо вырабатывают ферменты для пищеварения, пища не будет обработана и не будет хорошо усваиваться. В итоге пища будет оставаться в нашем кишечнике дольше обычного, из-за чего может возникнуть ощущение вздутия, тяжести и дискомфорта", - объяснила диетолог.

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Также она добавила, что на ужин лучше не есть жареную, копченую и острую пищу. Причем не рекомендуется сочетать все это с алкогольными напитками. Если добавить еще и сладости, то организм может столкнуться с сильным стрессом.

"Именно поэтому стоит избегать тяжелой (жареной, копченой, острой и жирной) пищи на ужин. А, тем более, не стоит совмещать все это с алкоголем. А если еще добавить сверху какие-то сладости, тем более, с кремом... Такой стресс могут выдержать только здоровые и крепкие организмы. Большинство из нас такими не обладает", - подчеркнула Оксана Скиталинская.

Напомним, диетолог Оксана Скиталинская рассказала украинцам, как подготовиться к новогоднему застолью. Она советует придерживаться здорового образа жизни не только в Новый год и рекомендует употреблять в пищу овощи, зелень, зерновые и белковые продукты в повседневном рационе.

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