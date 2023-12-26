Когда нужно удалять зуб мудрости: 4 причины, о которых стоит знать каждому

Есть четыре причины, при которых нужно удалять "восьмерки". Но только врач определяет, есть ли необходимость в таком медицинском вмешательстве.

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Когда нужно удалять зуб мудрости/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Зубы мудрости получили такое название, вероятно, потому, что прорезываются обычно в возрасте от 17 до 25 лет или позже. Но интересно, что в процессе эволюции потребность в них практически исчезла. Современный человек уже не нуждается в таком большом количестве зубов для перетирания пищи. Из-за этого нижняя челюсть человека стала меньше, и у многих уже нет достаточно места для прорезывания зубов мудрости.

Но у большого количества людей "восьмерки" (как их еще называют) всё равно прорезываются, и это может создать определенные проблемы.

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Как понять что надо удалять зубы мудрости

Как отмечают в "Украинском медицинском журнале", есть четыре основные причины, при наличии которых врач может рекомендовать удаление зуба мудрости:

1. Недостаточное пространство

Если в челюсти недостаточно места для комфортного размещения такого зуба. При наличии такой проблемы этот зуб может начать давить на соседние. И помимо болевых ощущений и ряда других последствий, это также может привести к перекосу соседних зубов.

2. Неправильное положение

Если такой зуб растет у под неправильным углом, то он может давить на другие зубы. Это, в свою очередь, может вызвать боль и ряд других проблем.

3. Воспаление и инфекции

"Восьмерки" располагаются последними в конце ряда. Их расположение затрудняет очистку таких зубов – во время гигиенических процедур к ним элементарно трудно добраться. А недостаточно тщательная гигиена увеличивает риск возникновения воспалений и инфекций.

4. Риск образования кист

Бывают случаи, когда вокруг зуба мудрости образуется киста. Это может нанести вред не только самому зубу, но и челюсти, и нередко для устранения такой проблемы приходится проводить сложные вмешательства.

Только врач может определить, точно ли человеку требуется удаление зуба мудрости.

"Учитывая все особенности пациента, стоматологи рекомендуют удаление только в тех случаях, когда это действительно необходимо, что помогает предотвратить возможные осложнения в будущем. Таким образом, современная стоматология не только заботится о здоровье и комфорте пациентов, но и активно работает над предотвращением потенциальных проблем", – отмечают в "Украинском медицинском журнале".

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